El otro zurdo

HÉCTOR J. CRUZ

Raul Valdes, lanzador cubano nacionalizado dominicano, ha hecho vida de pelotero en nuestro país. Tiene familia y vive en San Francisco de Macorís, y ahora es noticia porque ha alcanzado las 50 victorias en Lidom.

El empezó en el torneo 2003-2004 con los Gigantes del Cibao, luego estuvo en los Azucareros del Este ( hoy Toros), tuvo una breve estadía de un año en el Escogido, y está con el equipo de La Romana desde el 2010. Es decir que ha sido parte del equipo campeón Toros en 2011 y 2020, y ese es un plus para su carrera.- (Dice Enrique Rojas que es un futuro inmortal del deporte dominicano, y creo que anda bien cerca).

Solo ocho lanzadores han obtenido 50 triunfos en Lidom, y eso se hará mas difícil a futuro por el nuevo beisbol que limita a los pitchers a 5 innings o menos. Valdes, sin embargo, es de los lanzadores que si puede ir las 9 entradas no tiene problema. Creo que por ahí anda una estadística de que él ha producido las dos últimas blanqueadas de la liga, y también los dos últimos juegos completos (extraoficiail).

Pero hay otro zurdo que tuvo una historia brillante, y quiero refrescar algo de su pasado en este viernes. Se trata de Guayubin Olivo (Diomedes), el grandioso zurdo procedente de la Linea Noroste precisamente del pueblo llamado Guayubin.

Guayubín es un beisbolistica histórico. Debutó en Grandes Ligas con los Piratas de Pittsburgh en 1961 a la edad de 41 años, siendo superado solamente por Stachell Paige, quien procedía de las ligas negras.

El zurdo dominicano es el líder de victorias de Lidom con 86, pero tambén en juegos completos con 70, blanqueadas con 13 y ponches propinados con 742.

SU HISTORIA: Cuando se inició el campeonato del beisbol dominicano en 1951, el primero de todos, Guayubin estaba ahí, pertenecía al Licey, y rápidamente se convirtió en el principal pitcher de la liga. Era frecuente que tuviera doble digito en victorias, en especial luego de 1955-56 cuando se introdujo un calendario de 60 juegos.

Y lean esto: en 1951 Guayubin tenia 32 años de edad, pues había nacido en 1919. Y estuvo lanzando hasta el torneo 1963-64 retirándose a la edad de 45 años. Esa ultima actuación tuvo marca de 9-3 y 2.37 de efectividad tirando 114 innings, impresionante.

Olivo tuvo 86 ganados y 46 derrotas, excelente.

UN POCO MAS: El grupo de 8 lanzadores que han ganado al menos 50 partidos en Lidom lo integran Chichí Olivo (hermano de Guayubín) con 79, Silvano Quezada 64, Efrain Valdez y Pedro Borbón 60, Danilo Rivas 52, y Joaquin Andújar 50. …Satchel Paige debutó en liga mayor en 1948 habiendo cumplido 42 años. Olivo falleció el 15 de febrero de 1977 debido a un infarto y la corta edad de 58 años… Lo grande de este caso es que 12 días antes, el 3 de febrero del mismo año, había fallecido su hermano Chichí con solo 48 años de edad, dicen que por la misma causa.

DE INTERÉS: Fernando Tatis Jr. estuvo con los periodistas ayer en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Les dedicó unos 5 minutos respondiendo en forma cortante… Dijo que no tuvo ningún accidente de motores, que ese fue un invento de la gente, y se marchó rápido porque tenía otros asuntos por atender…. Desde luego, no lo están manejando bien… Si endiosan a ese muchacho, no podrá manejar las situaciones que le presente la vida. La humildad , antes que todo. … Si usted quiere ver el juego de Licey y Águilas esta noche vaya al Quisqueya y lleve varios miles de pesos.. Las taquillas están en el mercado negro, y muy caras…Ayer pregunté por un palco y me tiraron 4,500 pesos…. No se sorprendan, pues..

