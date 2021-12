Le realizan extraño doble plays al Escogido

TONY GRULLON Tonygrullón45@gmail.com

El domingo 24 de noviembre de 1991 en el estadio Quisqueya, en choque entre el Escogido y el Licey, los primeros actuando como visitante tuvieron en Raúl Mondesí a su primer bateador, quien disparó sencillo, Nelson Liriano y Sammy Sosa recibieron boletos para llenar las almohadillas, Gerónimo Berroa produjo sencillo al jardín central remolcando a Mondesí y Liriano, en tanto que Sosa siguió rumbo a la antesala, pero un lance perfecto del patrullero central José Rafael González lo eliminó y Berroa quiso llegar hasta la intermedia y el disparo del antesalista Juan Gurrero al defensor Juan Tito Bell lo puso out para ser esta una de las dobles matanzas más extrañas y no solo por el hecho de ser realizado los dos outs, sino porque ningún equipo debe provocar que le realicen un doble play y que el primer retirado haya sido en la antesala y sin out, más en un primer episodio. Luis de los Santos fue el siguiente bateador y fue dominado por el abridor azul, Yorky Pérez.

Este partido se extendió a 13 entradas, los melenudos fabricaron tres anotaciones en la parte alta de ese episodio y ganaron con marcador de 5-2.