Harden se une a amplio grupo de Nets en lista de protocolo de Covid 19

AP

NEW YORK

Los Brooklyn Nets se quedaron sin siete jugadores, incluido James Harden, el martes por la noche debido a los protocolos de salud y seguridad de la NBA.

Los Nets solo tenían suficientes jugadores restantes para entrar en la cancha contra los Toronto Raptors porque Kevin Durant fue mejorado de cuestionable.

Aparte de Harden, a los Nets les faltaba el abridor LaMarcus Aldridge y DeAndre 'Bembry, junto con los reservas Jevon Carter, James Johnson, Bruce Brown y Paul Millsap.

"Es desafortunado", dijo el entrenador de Brooklyn, Steve Nash, antes del partido. Aproximadamente media hora después de haber terminado, y una hora antes del consejo inicial, el equipo anunció que Harden y Brown habían sido colocados en los protocolos COVID-19.

“Primero nos preocupamos por su salud y seguridad. Afortunadamente para nosotros, son predominantemente asintomáticos, pero habrá un período de tiempo necesario para que den negativo (antes de que podamos) tener nuestro grupo completo disponible nuevamente ".

Nash también dijo que “un par de entrenadores (y) un par de miembros del personal” se habían incluido en los protocolos.

"No somos lo suficientemente ingenuos como para no preocuparnos de que más personas contraigan el virus, pero eso está fuera de nuestras manos", dijo Nash. "En general, no podemos hacer mucho en este momento, excepto esperar a que lleguen los resultados y controlar lo que tenemos en nuestras manos".

Los Nets han estado jugando con pocas personas durante toda la temporada después de que Kyrie Irving se negó a vacunarse, lo que lo descartó para los juegos en casa debido a un mandato de vacunación de la ciudad de Nueva York. El equipo decidió no dejarlo jugar únicamente como visitante.

La NBA pospuso dos juegos de los Chicago Bulls esta semana porque 10 de sus jugadores estaban en protocolos de salud y seguridad.