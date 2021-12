Samuel Eto'o, elegido presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol

EFE

Yaundé

Samuel Eto'o, exjugador del Barcelona y exinternacional camerunés retirado del mundo profesional en 2019, fue escogido como presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol (FECAFOOT), confirmó el propio deportista en sus redes sociales.

"Recordaré el día de hoy como uno de los momentos de mayor orgullo de mi vida. Estoy profundamente agradecido por haber sido elegido como nuevo presidente de la FECAFOOT", dijo Eto'o a través de Twitter pocos minutos después de conocer su victoria en las elecciones celebradas este sábado en la capital camerunesa, Yaundé.

Según recogen medios locales, el que es el jugador con más títulos a sus espaldas del continente africano obtuvo la victoria con 43 votos frente a los 31 de su principal rival y presidente saliente, Seidou Mbombo Njoya -a quien Eto'o apoyó en los últimos comicios- y dos abstenciones.

En vídeos compartidos a través de las redes sociales, se puede ver al vencedor estallar en gritos de júbilo ante el anuncio de los resultados.

Eto'o hiz pública su candidatura el pasado mes de septiembre, confirmando los rumores de los que ya se habían hecho eco los medios locales recientemente.

Según dijo entonces a través de un comunicado, el proyecto de Njoya "parecía prometedor para el futuro de nuestro fútbol" pero no había cumplido con las "expectativas".

Asimismo, el exbarcelonista se comprometió al presentar su candidatura a ceder la asignación económica mensual que le corresponderá como presidente de la Federación para fomentar proyectos de fútbol amateur, algo sobre lo que no ha hecho ningún comentario todavía.

Eto'o se enfrenta ahora a su primer gran reto como presidente de la FECAFOOT: lograr la clasificación para la próxima Copa de África de Naciones (CAN) -que se disputará en enero de 2022 en Camerún tras varias demoras por motivos meteorológicos y por la covid-19- de los "Leones Indomables", como se conoce popularmente a la selección camerunesa.

En este sentido, el exjugador aseguró en septiembre que el torneo "será una oportunidad para mostrar al mundo la increíble reserva de talento que siempre ha sido" su país.

Por otro lado, según señalan medios locales, Eto'o tendrá que gestionar las dificultades económicas que atraviesa la Federación.

El nuevo presidente de la FECAFOOT fue elegido futbolista africano del año en 2003, 2004, 2005 y 2010, y disputó, entre 1997 y 2014, 118 encuentros con los selección de su país en los que anotó 56 tantos.

En su carrera, que se extiende durante más de dos décadas, el punta defendió las camisetas de equipos españoles como el Real Madrid, el Leganés, el Mallorca o el Barcelona -donde vivió su época dorada-, así como la de otros combinados europeos como el Inter de Milán o el Chelsea, pero jugar con los "Leones Indomables" fue siempre su mayor "honor".

"He servido a mi selección durante toda mi carrera y cuando íbamos allí tenía todas las dificultades del mundo. Los compañeros del club no se lo creían. Pero con todas esas dificultades, para mi siempre era un honor y un orgullo representar a 26 millones de personas cada vez que me llegaba una convocatoria", afirmó el año pasado en un mesa redonda del foro virtual World Football Summit (WFS).

Tras una etapa de tres años en Turquía, donde jugó con el Antalyaspor y con el Konyaspor, Eto'o firmó en 2018 con el Qatar SC, antes de anunciar su retirada, finalmente, en septiembre de 2019.