MARIO EMILIO GUERRERO

Compromisos con la cobertura de los recién concluidos Juegos Panamericanos Juveniles celebrados en Cali, Colombia, no me habían permitido expresar mi personal testimonio sobre la trayectoria y legado de ese gran hombre del deporte dominicano que fue Tomás Troncoso, fallecido a los 85 años el pasado 22 de noviembre. Tomás trascendió los linderos del simple comentarista deportivo para convertirse en un bastión del movimiento deportivo de nuestro país y ferviente defensor de sus mejores causas. Desde su legendario programa “Los Deportes en Marcha”, recuerdo su discurso a favor de la celebración en Santo Domingo de los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe, y de muchas otras iniciativas y propuestas que consideraba beneficiosas para el deporte nacional. Las nuevas generaciones recuerdan a Troncoso como un sobresaliente y experto comentarista en las cadenas de radio y televisión de los Tigres del Licey, que además trabajó con los Leones del Escogido y en sus inicios, con las Águilas Cibaeña. Pero, Tomás también fue un pionero en las transmisiones de los juegos de las Grandes Ligas, y productor y/o conductor de históricos programas como “Grandes Ligas en Acción” y “El Mundo Deportivo Marlboro”, donde sentó cátedra con sus conocimientos de los principales eventos internacionales y sus protagonistas. En lo personal, conocí a Tomás a principios de los años 70 y a pesar de la diferencia de edad, siempre me trató con mucho respeto y consideración, llegando a contarme entre sus amigos. Fui un colaborador de su programa y me llamaba cuando requería de alguna información sobre tenis o los equipos con los que me tocó laborar en la pelota dominicana. Además, trabajé con Troncoso en numerosas transmisiones de tenis, baloncesto y béisbol. Fuimos compañeros en el Escogido y también compartimos escenario durante muchos años en el programa televisivo que producía Héctor J. Cruz, La Semana Deportiva, junto a otro ícono de la crónica deportiva, Bienvenido Rojas. En este último espacio me nutrí de su sapiencia y logré conocer aún más a este hombre, honesto y apasionado, que no transigía ante lo que consideraba correcto. El deporte dominicano está en deuda con Tomás Troncoso y la mejor forma de saldarla es continuar su lucha a favor de esta actividad. Concluyo expresando mi más sentido pésame a su esposa Anny, sus hijos Lissette, Jacqueline, Jovanka y Tommy, con quienes me unen estrechos lazos de amistad, y a sus demás familiares. ¡Hasta siempre, Tomás!