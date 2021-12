MARIO EMILIO GUERRERO

La primera edición de los Juegos Panamericanos Juveniles, que desde el jueves de la pasada semana se está celebrando en esta ciudad, como sede principal y concluye el próximo domingo, ha tenido hasta ahora un balance positivo en cuanto a organización. Puntualidad y una buena logística han caracterizado la realización de los eventos y sobre todo debo destacar la amabilidad y buena disposición del personal de apoyo, incluyendo los voluntarios, por servir y colaborar para que los visitantes puedan desarrollar sus labores lo mejor posible. Sólo ha habido quejas con el transporte y las facilidades para la prensa en algunas instalaciones, pero en cada caso se ha buscado una solución satisfactoria. Algo que ha llamado mucho la atención es la presencia de una gran cantidad de militares en los diferentes escenarios de los juegos. La vigilancia de efectivos del ejército portando armas largas y todo tipo de equipamiento es impresionante en canchas, estadios y pabellones. Pero, no sólo las áreas de competencias están militarizadas, sino que en la ciudad misma se ha visto un gran movimiento de soldados. Quizás por eso no he escuchado nada sobre robos o atracos a extranjeros durante el certamen. En cuanto a la participación dominicana en los juegos, los judocas han sido los principales protagonistas, mientras que pesas y atletismo también han tenido muy buena participación. Con ocho medallas, una de Oro, tres de Plata y cuatro de Bronce, la actuación del judo en Cali se puede calificar de memorable. Los pesistas se lucieron con tres preseas, una de Oro, una de plata y una de bronce, en tanto que atletismo hasta ayer, viernes, contaba con dos medallas, una de Oro y otra de Plata, con posibilidades de agregar dos metales más. Debo resaltar las preseas doradas conquistadas por el gimnasta Jabiel Polanco y la velocista Fiordaliza Cofil. Polanco, sin ser favorito, ganó la prueba de anillas y a punto estivo de conseguir Bronce en salto. Cofil triunfó en los 400 metros planos y ayer corría la final de 200 metros, en que podía aportar otra presea. Finalmente hay que reconocer que el béisbol cumplió, pues, aunque hubo algo de frustración por la derrota ante Colombia en el partido por el Oro, la Plata obtenida es muy valiosa. En sentido general, los atletas criollos han cumplido y su participación en Cali ha sido un buen inicio de ciclo olímpico para el país.