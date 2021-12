¿Por qué el paro?

HECTOR J. CRUZ

Muchas actividades de negocios están paralizadas en Grandes Ligas actualmente, y si usted pregunta por qué las partes no se pusieron de acuerdo durante los largos meses de la temporada 2021, la respuesta es bien sencilla: hubo intentos, pero no suficiente.

Parece que es un asunto cíclico. Cuando uno de los involucrados quiere cambiar muchas cosas para su beneficio, se hace mucho más difícil. Es el caso actual pues el sindicato pretende cambios radicales , en especial respecto del formato de MLB y la repartición de los ingresos, que dicen alcanzan los 13 mil millones de dólares por año.

Es comprensible que tengan esa actitud, pese a que sus “obreros” son de los mejor pagados de cualquier actividad en el mundo. Van desde 560 mil dólares como salario mínimo, hasta 43 millones de dólares, que será el “salario” de Max Scherzer.

De inmediato, tenemos lo siguiente:

.- La agencia libre queda en el limbo, ningún equipo puede firmar jugadores, dar extensión de contrato ni renegociar. Hay cientos de peloteros en esa situación, incluyendo muchos dominicanos.

.—El sindicato intenta establecer nuevas divisiones, en lugar de 6 que bajen a 4, y que clasifiquen 14 equipos en lugar de 10…También, quieren cambios en la regla 5 y el sistema del draft amateur de mediados de año. Quieren que se aumente el impuesto de lujo, entre otras exigencias, y muchas más.

Se dice, además, que los peloteros en roster de 40 que deseen jugar pelota invernal pueden hacerlo , incluso sin pedir permiso, pero no estoy seguro de ello. Eso hay que precisarlo, porque me huele a desorden.

DE LIDOM: ¿Qué pasará alrededor de los jugadores que actúan en Lidom? Dicen que nada, pero la misma tensión ocasionará daños, incluyendo retiro de peloteros por decisión propia.

Imagine usted un jugador que sea agente libre, que está aquí actuando para mostrarse a ver si alguien lo firma corriendo el riesgo de una lesión. Ese es un tema complejo.

En su cuenta de twitter, leí algo que escribió el amigo Antonio Puesán sobre la cantidad de peloteros en roster de 40 que tienen los equipos de Lidom, y queda así: Licey tiene 14, Toros 12, Gigantes 8, Estrellas 7, Aguilas 7, Escogido 5.

¿Qué lectura tiene esto? Que Estrellas y Aguilas están llenos de jugadores que actúan en México , Asia y ligas menores, igual que el Escogido, lo cual es beneficioso.

DE INTERES: Esta noche va una nueva versión del Clásico Invernal entre Licey y Aguilas..Los azules visitan la Ciudad Corazón, y les han ganado tres seguidos a los cibaeños..Las Aguilas ganaron los dos primeros, pero las cosas han variado desde entonces..Hasta anoche, los felinos tenían 4 victorias seguidas …. Ronny Paulino, el nuevo manager del Escogido, debutó con una victoria fácil ante los Toros la noche del miércoles…Paulino era coach de bateo de los Leones y está en su primera experiencia como dirigente en Lidom..Es una nueva figura que nace para tal posición…. Este viernes hay triple cartelera, pero no habrá pelota el fin de semana, que corresponde a la Federación de Peloteros con fines de que recaude fondos para sus miembros..Ellos tienen un plan de asistencia social para peloteros retirados, no exactamente un fondo de pensiones pues no alcanza para tanto… El domingo habrá una fiesta de beisbol y softbol en el Quisqueya Juan Marichal, nada de competencia..Dicen que habrá carreras hasta del huevo , de sacos y de todo, como se hacía antes en los pueblos… Solo faltará el “palo encebao”… Johan Camargo fue dejado libre por Atlanta, firmó ayer con Filadelfia y será invitado a los entrenamientos, posiblemente… De paso, perjudicó al lanzador dominicano Adonis Medina, quien fue colocado para asignación…La temporada regular de Lidom avanza apresurada, y solo han sido cancelados dos managers: Rodney Linares, del Escogido, y Tony Díaz, del Licey,… Por cierto, ambos sufrieron de Covid 19, pero eso no tuvo nada que ver…Quedan en ejercicio de sus funciones Felix Fermin de las Aguilas, Luis Urueta de los Gigantes, Fernando Tatis de las Estrellas y Lino Rivera, de los Toros…Ah, los dos cancelados han sido de los equipos de la capital..¿Coincidencia?..

