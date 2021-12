Las opiniones divergentes de Manfred y Clark apuntan a un bloqueo prolongado

AP

ARLINGTON, Texas

Horas después del primer paro laboral de las Grandes Ligas en 26 años, el comisionado Rob Manfred y el jefe del sindicato Tony Clark presentaron puntos de vista diametralmente opuestos sobre las posiciones de negociación de cada lado que apuntan a un paro prolongado.

En conferencias de prensa separadas menos de medio día después del noveno paro laboral del béisbol, Manfred dijo que la propuesta del sindicato de una mayor agencia libre y un arbitraje salarial más amplio dañaría a los equipos de mercados pequeños.

Clark, el primer exjugador en encabezar el sindicato, acusó a Manfred de "tergiversaciones" en su carta a los fanáticos explicando el cierre patronal, y dijo que "hubiera sido beneficioso para el proceso haber pasado tanto tiempo negociando en la sala como parecía". se gastó en la carta ".

"Es innecesario continuar el diálogo", dijo Clark sobre el cierre patronal. "En la primera instancia, en algún momento de agua con baches, el recurso fue una decisión estratégica para bloquear a los jugadores".

En muchos sentidos, después de 26 años y medio de paz laboral, las partes han vuelto a las amargas disputas que marcaron ocho paros laborales entre 1972 y 1995, incluida una huelga de siete meses y medio que acabó con la Serie Mundial de 1994.

ANUNCIO PUBLICITARIO

Los propietarios bloquearon a los jugadores a las 12:01 am del jueves luego de la expiración del convenio colectivo de cinco años del deporte.

"Si juegas sin un acuerdo, eres vulnerable a una huelga en cualquier momento", dijo Manfred. “Lo que sucedió en 1994 es que MLBPA eligió agosto, cuando éramos más vulnerables debido a la proximidad de los grandes ingresos asociados con la postemporada. Queríamos eliminar esa opción y tratar de obligar a las partes a abordar los problemas y llegar a un acuerdo ahora ".

Los jugadores ganaron el arbitraje salarial en 1974 y la agencia libre dos años después, y la mayoría de las disputas anteriores se centraron en el aumento de los grandes salarios causados ??por ambos, junto con las demandas, principalmente de los propietarios de mercados pequeños y medianos, para controlar los costos y aumentar sus ingresos. capacidad competitiva.

La gerencia obtuvo una serie de restricciones cada vez mayor en las últimas dos décadas, como un impuesto de lujo sobre las nóminas altas, lo que llevó a una disminución en el salario promedio durante los últimos años del acuerdo laboral más reciente.

Ahora los jugadores quieren una agencia libre y un arbitraje más liberalizados, lo que lleva a una confrontación.

"Es una lista completa de temas que nos han dicho que no negociarán", dijo Bruce Meyer, el abogado jefe de los jugadores. “No estarán de acuerdo, por ejemplo, en ampliar la elegibilidad de arbitraje salarial. No aceptarán ningún camino para que ningún jugador logre la agencia libre antes. No aceptarán nada que permita a los jugadores tener formas adicionales de obtener tiempo de servicio para combatir la manipulación del tiempo de servicio. Nos dijeron sobre todas esas cosas que no estarán de acuerdo ".

Desde 1976, los jugadores pueden convertirse en agentes libres después de seis temporadas de servicio en las Grandes Ligas. La asociación de jugadores propuso a partir de la temporada baja 2023-24 que cambie a seis o cinco años y 30.5 años, y que la edad en la segunda opción baje a 29.5 a partir de 2025-26.

Los jugadores quieren que la elegibilidad para el arbitraje se reduzca a dos años de servicio, su nivel hasta mediados de la década de 1980.

En el centro de la disputa es la ira del sindicato por un mayor número de equipos en las últimas temporadas que han abandonado a los veteranos a favor de la reconstrucción y acumulando prospectos. Los equipos a veces concluyen que la reconstrucción (los jugadores lo llaman tanque) es una estrategia preferida para el éxito a largo plazo, aunque puede molestar a sus fanáticos.

“Creemos que nuestras propuestas afectarían positivamente el equilibrio competitivo y la integridad competitiva”, dijo Meyer. "Todos hemos visto en los últimos años el problema de los equipos que no parecen estar haciendo todo lo posible para ganar partidos o poner a los mejores en el campo".

En la lucha por las firmas antes del cierre patronal, los equipos comprometieron $ 1 mil millones en contratos el miércoles, incluidos seis acuerdos de nueve cifras que elevaron el total a nueve en el último mes y el gasto total a $ 2.5 mil millones desde el 1 de octubre.

“El hecho de que este año parezca haber más actividad por parte de los clubes en la agencia libre antes que un año normal genera más preguntas que respuestas sobre todos los demás años”, dijo Meyer. "Una buena semana de agencia libre no aborda todas las tendencias negativas que hemos visto".

MLB mantendría la disposición de agencia libre existente o cambiaría la elegibilidad a la edad de 29.5 años.

"Ya tenemos equipos en mercados más pequeños que luchan por competir", dijo Manfred en el estadio de béisbol de los Texas Rangers, no lejos del hotel donde se interrumpieron las negociaciones. “Acortar el período de tiempo que controlan a los jugadores hace que sea aún más difícil para ellos competir. También es malo para los fanáticos en esos mercados. La reacción más negativa que tenemos es cuando un jugador se va por agencia libre. No vemos eso, hacerlo antes, estar disponible antes, no lo vemos como algo positivo ".

La disputa amenaza el inicio de los entrenamientos primaverales el 16 de febrero y el día inaugural el 31 de marzo.

“La asociación de jugadores, como es su derecho, hizo una serie de propuestas agresivas en mayo, y se han negado a ceder en el núcleo de esas propuestas”, dijo Manfred. "Cosas como un período de reserva más corto, una reducción de $ 100 millones en el reparto de ingresos y el arbitraje salarial para toda la clase de dos años son malos para el deporte, malos para los aficionados y malos para el equilibrio competitivo".

Se necesita un acuerdo a principios o mediados de marzo para una temporada completa.

"Especular acerca de los plazos de entrega en este momento, no es productivo", dijo Manfred. "Así que no voy a hacerlo".

Las negociaciones han progresado poco o nada desde que comenzaron la primavera pasada. Manfred dijo que el cierre patronal era la única herramienta de la administración para acelerar el proceso.

"La gente necesita presión a veces para llegar a un acuerdo", dijo Manfred. "Sinceramente, no sentimos esa sensación de presión del otro lado durante el transcurso de esta semana".