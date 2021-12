AP

ARLINGTON, Texas

Horas después del primer paro laboral de Major League Baseball en 26 años, el comisionado Rob Manfred dijo que la propuesta del sindicato para una agencia libre mayor y un arbitraje salarial más amplio perjudicaría a los equipos de mercados pequeños.

Los propietarios bloquearon a los jugadores a las 12:01 a.m. de este jueves después de la expiración del acuerdo de negociación colectiva de cinco años.

Desde 1976, los jugadores pueden convertirse en agentes libres después de seis temporadas de servicio en las Grandes Ligas. La asociación de jugadores propuso que a partir de la temporada baja 2023-24 se cambie a seis o cinco años y 30.5 años, y que la edad en la segunda opción baje a 29.5 a partir de 2025-26.

MLB mantendría la provisión existente o cambiaría la elegibilidad a la edad de 29.5 años.

"Ya tenemos equipos en mercados más pequeños que tienen dificultades por competir", dijo Manfred durante una conferencia de prensa en el estadio de béisbol de los Texas Rangers, no lejos del hotel donde se interrumpieron las negociaciones. "Acortar el periodo de tiempo que pueden controlar a los jugadores hace que sea aún más difícil para ellos competir. También es malo para los fanáticos en esos mercados. La reacción más negativa que tenemos es cuando un jugador se va a través de la agencia libre. No vemos eso, hacerlo más temprano, disponible más fácil, no lo vemos como algo positivo".

El béisbol se encuentra en su noveno paro laboral, lo que amenaza el inicio de los entrenamientos de primavera el 16 de febrero y el día inaugural el 31 de marzo.

"La asociación de jugadores, como es su derecho, hizo una serie de propuestas agresivas en mayo y se han negado a ceder en el núcleo de esas propuestas", dijo Manfred. "Cosas como un periodo de reserva más corto, una reducción de $100 millones en el reparto de ingresos y arbitraje salarial para toda la clase de dos años son malos para el deporte, malos para los aficionados y malos para el balance competitivo".

Se necesita un acuerdo a principios o mediados de marzo para una temporada completa.

"Especular acerca de los plazos de fecha límite, en este momento, no es productivo", dijo Manfred. "Así que no voy a hacerlo".

El jefe del sindicato, Tony Clark, tiene planificado una conferencia de prensa para el jueves más tarde.