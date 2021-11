Ejecutivos de MLB y jugadores de discuten ampliar playoffs

AP

La propuesta ampliada de playoffs, como parte de un nuevo acuerdo de negociación colectiva entre propietarios y jugadores de Grandes Ligas, incluye la posibilidad de que los ganadores de la división elijan a su oponente comodín, según fuentes familiarizadas con las negociaciones.

El formato requeriría 14 equipos --siete de cada liga-- para llegar a los playoffs, cuatro más de los que juegan actualmente en la postemporada. Los tres ganadores de división en cada liga se unirían a cuatro equipos comodín para formar el campo de playoffs. Así es como funcionaría:

• El equipo con el mejor récord en cada liga obtendría un pase a la serie divisional al mejor de cinco.

• Los dos ganadores de división restantes podrían elegir a su oponente comodín entre los tres últimos equipos comodín. El ganador de la división con el segundo mejor récord elegiría primero, luego el sembrado No. 3 en la liga elegiría a su oponente de los dos últimos equipos comodín. El equipo comodín con el mejor récord jugaría contra el equipo comodín que no fue elegido por un ganador de la división.

• Una vez que se establezcan los enfrentamientos, los equipos mejor clasificados serían los anfitriones de los tres juegos en una ronda de comodines al mejor de tres.

• Los ganadores en la ronda de comodines avanzarían a la serie de división y los playoffs continuarían como lo han hecho en el pasado.

Una preocupación con el formato propuesto es el tiempo libre para los principales sembrados, mientras avanza la ronda de comodines, por lo que los equipos albergan los tres juegos de comodines en días consecutivos.

Hay sentimientos encontrados sobre la propuesta, según las fuentes. Los jugadores sostienen que podría desincentivar a los equipos de gastar y/o presionar por más victorias sabiendo que podrían llegar a la postemporada con, digamos, 80 a 83 victorias. O menos.

La liga cree que los incentivos para los mejores sembrados --como tener un descanso o elegir a su oponente-- mantendrán a los equipos agresivos tanto en el invierno como durante la temporada. Además, abre la puerta para que un equipo eterno de 75 victorias ahora busque alrededor de 80 victorias para llegar a la postemporada.

Una encuesta informal de ejecutivos en las reuniones de gerentes generales a principios de este mes reveló que no estaban entusiasmados con la idea de un evento televisado el domingo por la noche antes de que comiencen los playoffs donde se elegirían oponentes.

Por supuesto, los playoffs ampliados serían una ganancia inesperada para los propietarios en términos de ingresos por televisión y entradas, pero también agregarían más de 100 jugadores al centro de atención de la postemporada, donde la reputación se pule. Los jugadores también obtienen bonos de playoffs por cada ronda que gana su equipo en octubre.

La liga ofrece un sistema en el que todos los equipos que no están en los playoffs tendrían la oportunidad de ser elegido No. 1, no solo el equipo con el peor récord. El peor equipo aún tendría mejores probabilidades que el segundo peor equipo, y así sucesivamente, pero en teoría, cualquier equipo que no esté en los playoffs podría terminar con una selección de los tres primeros.

La lotería solo sería para los picks No. 1 al No. 3, luego el draft continuaría como lo ha hecho en el pasado, según el récord de la temporada regular. Los equipos de playoffs elegirían de acuerdo a cómo terminaron en la postemporada. El ganador de la Serie Mundial elegiría el último.

No está claro si alguna de las propuestas se implementará en el nuevo convenio colectivo.