Llegó el “lockout”

HECTOR J. CRUZ

Este martes 30 de noviembre será el último día de labor de oficina en los 30 equipos de las Grandes Ligas de beisbol. A partir de mañana estarán cerradas, en Estados Unidos y las sucursales que tenga el comisionado, como ocurre con Santo Domingo. Es un paro de los dueños.

El cierre (o lockout) se debe a un lío grande con el poderoso sindicato de peloteros profesionales. Este 1ro. de diciembre ya no existe pacto colectivo, que se firmó creo hace 5 años, y hay que sentarse de nuevo a revisar la repartición de unos 12 mil millones de ´dolares que mueve el beisbol en cada temporada.

Es muchísimo dinero, y los peloteros dicen que los dueños no deben quedarse con la mayor tajada. Por eso quieren nuevas reglas, a ver quién se lleva más.

Es decir que se trata de un lío económico, no deportivo.

¿Cómo impactará esto el beisbol dominicano, habrá restricciones para nuevos contratos durante diciembre y enero, es decir lo que resta de serie regular, el round robin y la final?. Veamos lo que dicen algunos ejecutivos dominicanos sobre este tema.

VITELIO MEJIA, PRESIDENTE DE LIDOM: “Creo que esa situación no afectaría nuestro torneo en los aspectos que mencionas.El manejo de nuestras ligas del Caribe con relación a MLB se gobierna o rije por el WLA (Acuerdo de ligas de invierno), recientemente firmado. En mi personal opinión, en virtud de este acuerdo, ninguna de nuestras ligas se perjudicaría”.

FELIX PEGUERO, GERENTE DE LAS ESTRELLAS: “Sobre el lockout, ya se anunció un work stoppage, es decir la Asociación de jugadores ya envió guías de manejo para los agentes y jugadores ya que el actual CBA (acuerdo laboral), expira el 1ro. de diciembre. No he escuchado de los equipos ni de los jugadores ni de los agentes que esto tenga impacto en la liga de invierno. Lo que sí va a tener impacto es en los jugadores agentes libres que no han firmado, tanto en ligas menores como MLB”.

JESUS MEJIA, GERENTE GIGANTES DEL CIBAO: “ la información que tenemos de equipos de MLB es que una huelga no afectaría los permisos. En caso de huelga, todo se limitaría a lo que decidan los jugadores. No sabemos si afectaría también a los coaches. Nunca nos han hablado de parar a nadie. Este caso lo seguimos día a dia”..

RAYMOND ABREU, GERENTE DE LOS TOROS DEL ESTE: “Ya Grandes Ligas y el sindicato han pasado por esto antes, si llega el cierre patronal no necesariamente quiere decir que no tendremos temporada 2022. Hay mucha esperanza de que las partes se pondrán de acuerdo y las cosas marcharán bien… Lidom no necesariamente se vería perjudicada por esto, quizá sea lo contrario y veamos jugadores agentes libres queriendo exhibirse aquí y podría ayudar a la calidad del torneo. El tiempo dirá. Si eventualmente esto afecta nuestra liga, no veo que impacte mucho a los managers y coaches. Quizá hayan casos que los equipos quieran tener a esas figuras en las academias con algunos jugadores, pero es algo incierto y debemos esperar… Ya hemos tenido estos casos de lockout y las ligas invernales no han sido impactadas en gran medida. Los tiempos cambian, ahora la visión quizá no sea la misma de años anteriores, pero muchos equipos querrán tener a sus jugadores desarrollándose en las ligas invernales, incluyendo los que estén en roster de 40”.

