Sandy Alcántara acuerda con Marlins por URS$56 millones y 5 temporadas

AP

Los Marlins de Miami lograron una extensión de contrato con el derecho Sandy Alcántara y llegaron a un acuerdo con el jardinero agente libre Avisaíl García, indicó una persona al tanto de la situación.

El pacto de Alcántara, reportado primero por The Miami Herald, tendrá un valor de 56 millones de dólares por cinco temporadas. El acuerdo con García pagará 53 millones por cuatro campañas. Las cifras fueron confirmadas por la persona, que solicitó a la AP mantener el anonimato dado que ninguno de los dos acuerdos ha sido anunciado por los Marlins.

Buxton cierra contrato

por 100 millones y 7 años

Los Mellizos de Minnesota pactaron el domingo con el jardinero central Byron Buxton un contrato de 100 millones de dólares por siete temporadas, una persona enterada del trato.

La persona habló con The Associated Press a condición del anonimato debido a que el contrato aún no se ha concretado y depende del resultado de un examen de condición física.

Buxton publicó una fotografía de una toma aérea del Target Field en su cuenta de Instagram con un emoji de corazón. El pelotero solo estaba bajo el control del equipo por una temporada más, lo que aumentaba la posibilidad de que los Mellizos buscaran canjearlo a fin de no perderlo como agente libre.

Buxton ha jugado más de 92 partidos una sola vez en sus siete temporadas en Grandes Ligas. Eso fue en 2017, cuando jugó en 140 encuentros y ganó el Guante de Oro.

Siemens firma por 7 años con Texas

Los Rangers de Texas llegaron a un acuerdo por siete campañas con Marcus Semien, segunda base Guante de Oro y potencial campocorto, según una fuente familiarizada con el pacto.

Esa persona habló la noche del domingo con la AP a condición de no ser identificada porque el acuerdo no se ha concretado. ESPN, el primer medio en reportar el trato, dijo que éste tiene un valor de 175 millones de dólares.

Semien, de 31 años, fue campocorto en sus seis temporadas con Oakland, de 2015 a 2020, antes de ocuparse de la segunda base como titular en 147 juegos y haber participado en los 162 compromisos de Toronto este año. Firmó un contrato de un año por 18 millones de dólares con los Azulejos en la agencia libre en el periodo previo entre temporadas.