En 2022, Wander Franco ganará US$ 1 millón

Es correcto decir que en la temporada de MLB 2022 el salario de Wander Franco será de US$1 millón..¿Por qué? Porque así lo estipula su contrato de US$ 182 millones por 11 años, que empieza bajito y luego va subiendo al paso de los años.

Y más todavía: en los dos siguientes años ganará solo 2 millones (2022 y 2023), y su primera campaña de buen dinero será en 2025, cuando obtendrá 8 millones de dólares. Luego sigue con 15 millones, y el gran despegue será en 2027 con US$ 22 millones.

Franco, de 21años de edad, recibió un bono de 5 millones de dólares por la firma, y otros bonos de acuerdo a los lugares que ocupe si es candidato al premio MVP. Recibirá un bono de 3 millones si es cambiado, lo que indica que el muchacho de Bani tiene un súper agente.

Y en el año 2033, que significa una opción de US$25 millones para el equipo, si no es ejercida recibirá una compensación de US$ 2 millones. Así que por dinero no hay preocupación ya. A jugar pelota, a divertirse y a controlar los grandes placeres de la vida, aquellos que puede proporcionar el gran dinero.. ¿O no es así?. La suerte de él es que, en apariencia, tiene sólida formación familiar y su padre, del mismo nombre, es su principal manager.

PRESION: Luego de la jornada de ayer en la pelota dominicana, llegan los momentos de gran presión para todos los que están arriba o abajo. Pero, sobre todo los que luchar por el cuarto puesto pues los últimos 4 clubes están muy pegados.

Imaginen ustedes que luego de la victoria de Licey sobre las Aguilas anoche, los azules se colocan a un solo juego de los santiagueros, Licey con 12-14, las Aguilas en 13-13, el Escogido con 12-14 igual que los azules.

Hay cierto nerviosismo en la parte roja del Quisqueya, es decir en los Leones. Albert Pujols sigue sin producir y ayer el recién llegado Aaron Hicks pegó jonrón de dos vueltas, y eso facilitó su victoria ante los Gigantes del Cibao.

Me dicen que Luis Rojas, en su calidad de asesor del equipo, ha estado rondando las oficinas rojas, buscando ayudar. Rojas es coach de tercera base para el 2022, y aunque algunos fanáticos rojos desearían su regreso a la dirección, es muy poco probable.

UN POCO MAS: Asistencia buena al Estadio Quisqueya Juan Marichal. Dice la administración que actualmente el parque acoge un poco más de 11 mil, y con el 70% que permite el Covid 19 entran 7 mil y pico..¿Será cierto eso?... Jorge Bonifacio está disfrutando de un buen momento. Tiene 3 jonrones, y dio triple en los partidos de sábado y domingo…El Escogido entró al partido de ayer con 3-7 en los últimos 10, y eso es malo..Deben corregir su situación lo antes posible, es decir Ya…. Yermín Mercedes de 8vo. bate con los Tigres, algo insólito..¿Recuerdan al Yermín de los Medias Blancas los dos primeros meses de la campaña 2021?… A él le fue bien en triple A, luego que lo bajaron, pero ha iniciado mal aquí… Que practique fuerte a ver si ayuda a los azules…. Cesar Valdez vuelve a dominar a los bates aguiluchos..Esos “nudillos” que tira el veterano lanzador son indescifrables…. Los Toros tienen 5-0 contra Licey este campeonato y 14-0 desde 2019..Para el mismo período, ante el Escogido tienen 16-5.,.. Chú Vásquez, el Ministro de Interior y Policía, se puso su chaqueta de Licey ayer y estuvo junto al presidente del club Ricardo Ravelo…. En las Águilas Cibaeñas hay una tendencia muy clara: muchos jugadores con moños rubios, y negro en los laterales..Eso es tendencia...

