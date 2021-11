TONY PIÑA CAMPORA

Era la madrugada del 13 de enero de 1981 cuando el lanzador de las Estrellas Orientales Jim Lewis lograba el último out del juego que le ganaban a los Tigres del Licey cuatro a tres. Se había iniciado la noche anterior a las 9:50 pm, con atraso por la necesidad de antes acondicionar el terreno. Cuando se alcanzó el final eran las 3:30 am y se habían jugado 22 episodios en cinco horas y cuarenta minutos. Guelo Tueni de narrador, Tomás Troncoso de comentarista y Osvaldo Cepeda y Cepeda como locutor comercial se mantuvieron describiendo las incidencias del encuentro sin perder el ánimo y el vigor que los caracterizaba. Fue ese un sólido ejemplo que demostraba el respeto que Troncoso, al igual que sus compañeros, tenía a su compromiso como periodista deportivo.

El verano de 1983 ha sido el más controversial de la historia del béisbol profesional. El temor que el torneo de ese año no se efectuara era real. Los equipos tradicionales enfrentaban la iniciativa del gobierno de imponer la expansión del circuito con la adición de dos franquicias contempladas por la ley No. 447 promulgada en 1982; aún cuando esta había sido observada por el presidente Antonio Guzmán. La observación señalaba las debilidades de la legislación, incluyendo la inconstitucionalidad del proyecto. Esta fue rechazada por no cumplir los plazos establecidos para la misma.

El enfrentamiento llegó al extremo que el presidente Salvador Jorge Blanco despojó por decreto de su personalidad jurídica a la Liga. Durante la disputa dos voces se destacaron

defendiendo ardientemente los derechos constitucionales del circuito, la de Jorge Bournigal y la de Tomás Troncoso.

Esa batalla se perdió, se impuso el poder, pero al final la guerra fue ganada cuando en noviembre del 2005 la Suprema Corte de Justicia evacuó la sentencia declarando no conforme con la Constitución de la República los artículos 1,2 y 8 de la Ley 98-97, que había reformado la Ley 447; en cuanto a la adición de nuevas franquicias a la Liga. La posición de Troncoso durante el conflicto evidenciaba su incondicional compromiso con los mejores intereses del deporte.

Los señalados episodios son solo muestras de la esencia humana de Tomás Troncoso Cuesta, ejemplo de desinteresado amor al deporte.