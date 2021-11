Chilote Llenas y Tony Peña resaltan carrera de Félix Fermín

SANTO DOMINGO

Dos leyendas de las Aguilas Cibaeñas, Winston –Chilote— Llenas y Tony Peña, resaltan de manera enfática la gran carrera que ha tenido Felix Fermín al equipo del equipo del cual ellos también fueron campeones en tal condición.

De hecho, Llenas y Peña ganaron muchos títulos como jugadores, pero también como managers pues ambos se proclamaron dos veces cada uno como capataz.

Sus criterios sobre Fermín están contenidos en el documental El Coleccionista, que narra la vida de Félix Fermín, como jugador y como manager, y que será exhibido en premier este lunes 29 en Cinema Centro Cibao, de la Plaza Internacional, Santiago.

El documental, de 65 minutos, ha sido producido por la empresa CinePlus HJC, y tiene de productor ejecutivo al periodista Héctor J. Cruz, quien se ha especializado en la materia de documentales deportivos.

También tiene la narración del afamado narrador de las Aguilas Santana Martínez, y el guion del periodista Tuto Tavarez, de Santiago. Es patrocinado por el Aeropuerto Internacional del Cibao y el Banco Santana Cruz, entre otros.

“Félix es mi hermano, mi compadre y compañero, una de sus cosas conmigo es que nosotros empezamos casi juntos. Yo fui primero, pero la hermandad que existe entre nosotros es fuera de serie” dice Tony Peña.

“El equipo de las Aguilas se hizo una familia, y Félix fue y sigue siendo parte de ello. Su vida ha sido una vida de beisbol de muchos éxitos. Como jugador fue sobresaliente, y como manager ha continuado por esa senda”, expresó Tony, uno de los inmortales del beisbol dominicano.

Llenas describe a Félix con palabras precisas. “Para mi es muy fácil hablar de Félix Fermín. Mis recuerdos se remontan a cuando yo fui su manager en las Aguilas, fue un tipo desinteresado, además de que tenia liderazgo y una actitud muy positiva”, dijo.

Y añadió. “Y cuando llegó la oportunidad se tomó en consideración para el puesto de manager. Cuando a mi me nombraron administrador interino de las Aguilas en 1997, yo me reuní con Tony Peña y con Félix y les dije: yo quiero entregarle el equipo a uno de los dos. Le pregunté a Felix si quería tomar las riendas del club, y Félix dijo que no, que le correspondía a Tony por tener mayor experiencia. Eso me demostró su desinterés, y el respeto que le tenía a Tony”.

“Además, Félix estuvo al lado de Tony un par de años como asistente, y eso le dio la oportunidad de aprender y tomar el equipo luego que pasó Tony. Luego, Tony iría a dirigir las Grandes Ligas, y Fermín siguió como capataz de las Aguilas”.

El documental tiene testimonios de jugadores que fueron compañeros de Fermín o estuvieron bajo su tutela como manager, entre ellos Luis Polonia,Alberto Castillo, Tony Batista.

Igualmente, los periodistas Mendey López, Rolin Fermín, Fellito Ortiz, Kevin Cabral, Papy Pérez, Santana Martínez.

También, la familia de Fermín, su madre Marianela Minaya, su esposa Sobeira y sus hijos Junior , Andy, Steven y Pamela, su única hembra.

Cruz agradeció el apoyo que ha dado a este trabajo el propio Fermín, sus compañeros y familia, los periodistas de Santiago, así como las Aguilas Cibaeñas y su presidente Kilvio Hernández.

En el acto del lunes, la maestría de ceremonias estará a cargo de Ileana Rosario, de la dirección de comunicaciones de las Aguilas.