HECTOR J. CRUZ

En el verano del 2026 serán celebrados los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Décadas atrás, este evento tenía gran trascendencia porque era la competencia Premium para muchos países de la región caribeña. Ya no, eso quedó atrás.

Naciones como República Dominicana se han superado mucho, ganan un montón de medallas. En los Juegos de 1974 Dominicana obtuvo 14 medallas y solo una de oro. En Barranquilla 2018 fueron 25 de oro y un total de 107.

Dominicana era “colita” 45 años atrás, pero ya es una potencia. Por tal motivo, se ha introducido como medallista importante en los Panamericanos, y viene de conquistar 5 medallas olímpicas de Tokyo, algo impensable en los años 80.

Ahora, los problemas económicos de la región se han incrementado, los países parecen que son más pobres (excepto RD, que “parece” más rico, aunque tenga más gente en las cárceles).

¿Qué está sucediendo? Que para la sede de los Centroamericanos y del Caribe del “26 solo hubo un aspirante, y casualmente fue Dominicana. La sede fue adjudicada ayer, y aquí se montarán dentro de 5años.

El Presidente Luis ABinader dio su visto bueno, y también la alcaldesa de la ciudad Carolina Mejía,y lo más probable es que ambos sean candidatos a la reelección en 2024. Es decir que pudieran estar en sus puestos para la fecha del evento, si es que el pueblo los reelige.

INSTALACIONES: Dominicana puede montar esos juegos sin construír nuevas instalaciones. Aqui hay piscinas, velódromos, ecuestre, pabellones especializados para todos los deportes.

Tan solo hay que meter muchísimo dinero en acondicionamiento, muchas cosas nuevas, pista de atletismo, arreglar por aquí y por allá, etc. Se gastarán miles de millones, se harán muchos negocios , y no habrá problemas.

Porque este es un país “comparón”, que tiene los recursos suficientes para montar cualquier evento, no importa el costo. Ahí están los impuestos del pueblo.

EL BENEFICIO: En lo deportivo, el país tendrá mucho beneficio pues sus resultados serán excelentes. Habrá más concentración y mas recursos, y de eso nadie debe tener duda. El atleta dominicano ahora mismo está bien arriba, y si los eventos se presentan aquí la concentración será mucho mayor, también las medallas.¿Lo dudan ustedes?

José Manuel Ramos y Aristides Fernandez Zucco iniciaron la bulla, y ahí está la sede, con Luisin Mejía de presidente de ODECABE, que ahora tiene nombre inglés “Centro Caribe Sport”.

DE INTERES: Albert Pujols no está con el Escogido por dos días, no jugó ayer y no lo hará este viernes, informó el equipo..Es posible que haya estado ocupado con la Cena del Pavo, sea en USA o en Casa de Campo, pero eso es extraoficial… Sí estuvo en acción Aaron Hicks, el otro millonario del Escogido..¿Cómo le irá a Hicks aquí? Algunas figuras creen que van a “comer con su dama” en Lidom, pero se encuentran con pitcheo fuerte y las cosas son distintas…. El Licey y le hizo “pavo” a sus americanos anoche, en una cena en Country Club, el club de los duros (económicamente” en Santo Domingo…Tanto como Escogido como Estrellas guardaron ayer un minuto de silencio en memoria de Tomás Troncoso…El uniforme del Licey tiene una TT, y eso está bien.. Tomás fue un ícono dentro de la grey azul…¿Retorna Carlos José Lugo a la cadena azul? Me dijron que han estado hablando, pero no hay nada oficial aun..Dicen que cuando el río suena agua trae…En Cali se celebran los Juegos Juveniles o Junior, con atletas menores de 23 años..¿Cuánta gente viajó el Comité Olímpico y las Federaciones? ¿Cuánta gente del Ministerio de Deportes? ¿Cómo son los viáticos? ¿Recuerdan los líos con los viáticos del COD en Tokyo? Tengan cuidado con eso que aquí se está jugando una pelota bien caliente…Por cierto, ahora han tomado la mala costumbre de que todos los grupos deportivos que van a un evento van a Palacio a compartir con el Presidente Abinader, como lo hizo el baloncesto masculino ayer. …. En Palacio Nacional deben tener cuidado con eso porque en el fondo hay mucho afán de figureo…. El Presidente debe reservarse para recibir gente que haya ganado algo, no para gente que va a participar..No deben hacer un relajo de esas visitas, creo….

Hectorj.cruz@listindiario.com hjcbeisbol@hotmail.com

Twitter: hectorj_cruz

Facebook: hjcbeisbol@hotmail.com