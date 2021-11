Steven Matz acuerda con los Cardenales por 4 años y $44 millones

ESPN

El lanzador abridor Steven Matz, un componente clave para una temporada de cambio para los Azulejos de Toronto en 2021, acordó un contrato de cuatro años y $44 millones con los Cardenales de San Luis, a la espera de un examen físico, dijeron fuentes familiarizadas con el acuerdo a Jeff Passan, de ESPN, este martes por la noche.

Matz podría ganar hasta $48 millones en el acuerdo y recibirá un bono por firmar, dijeron las fuentes.

Matz, un zurdo de 6 pies 2 pulgadas, que encontró su paso en el Este de la Liga Americana y en un equipo con una rotación de abridores profunda, a menudo se robó los titulares en Toronto este verano. En solo una temporada con los Blue Jays, registró un récord de 14-7, con efectividad de 3.82 en 29 aperturas.

Terminó con 150 entradas de trabajo y 144 ponches cuando Toronto amenazó con un puesto en los playoffs hasta bien entrada la última semana de la temporada regular. Los Blue Jays ganaron seis de sus últimas siete aperturas, y en la última el 1 de octubre, Matz --fichado como uno de los "héroes anónimos" del equipo por el manager Charlie Montoyo-- lanzó siete entradas en camino a una victoria sobre Baltimore Orioles. Toronto terminó 91-71.

"Mirando a este equipo, pienso, 'Hombre, este equipo es tan bueno. Estamos tan cerca'", dijo Matz a los periodistas en la última semana de la temporada en Toronto. "No sé si alguna vez he estado en un equipo tan bueno".

Matz, de 30 años, selección de segunda ronda de los New York Mets en 2009, era uno de los muchos prospectos de lanzadores que New York esperaba formar como abridores, junto con Noah Syndergaard, Jacob deGrom, Matt Harvey y Zack Wheeler. Matz, oriundo de New York, parecía destinado al éxito con los Mets, especialmente después de tener una marca de 4-0 como novato en 2015, la misma temporada que New York aterrizó en la Serie Mundial contra los Kansas City Royals.

Una serie de años llenos de lesiones e inconsistentes siguió a esa temporada mágica en Queens, y Matz terminó en un acuerdo con Toronto el 27 de enero. En 2020, su última temporada con los Mets, Matz terminó 0-5 con una efectividad de 9.68 como luchó contra la incomodidad del hombro, y finalmente fue relegado al bullpen. Sus dos mejores temporadas en New York, además de su campaña de debut, llegaron en 2016 y 2019, cuando se combinó para ir 20-18.

Pero no fue suficiente para mantenerlo en Queens, ya que los Mets enviaron al veterano, y su salario de $5.2 millones, a cambio de un poco de profundidad de pitcheo en ligas menores antes del entrenamiento de primavera. Los Mets recibieron a los diestros Sean Reid-Foley, Josh Winckowski y Yennsy Diaz. Matz recibió una segunda oportunidad.

"Ha sido uno de los héroes olvidados aquí", dijo Montoyo en la última semana de la temporada. "Nadie esperaba que lanzara así. Casi cada vez que sale, hace cinco, seis entradas y nos mantiene en el juego. Ha sido realmente bueno. Genial, en realidad. No bien, genial".