SANTO DOMINGO

La escuela Bauger anunció la celebración de la Copa 35 Aniversario, a partir del sábado, 27 de noviembre próximo.

El certamen se estará efectuando durante tres fines de semana, teniendo como escenario las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) y el estadio Panamericano de San Cristóbal.

En la Copa 35 Aniversario se competirá en cinco categorías: Sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18 y verán acción más de 600 niños y jóvenes futbolistas, 30 árbitros y 60 técnicos.

Los clubes y academias que participarán en las diferentes categorías son: Club 5 de Abril, Cibao FC., Atlántico FC, Escuela Los Halcones, Garrincha FC, Atlético Los Villanos, FC San Isidro, Punta Cana FC, Barza Academy, Atlético Baní, Instituto Iberia, Marti FC - ambos de Santiago - y el Club Domiguito de Santo Domingo, además de los representativos de la institución organizadora.

La Copa 35 aniversario de la Escuela Bauger ha sido fruto del trabajo realizado por el Comité Gestor presidido por Eduardo Quiñones en su calidad de Presidente de la Escuela Bauger, Jabid Suarez, Eduardo Hernández, José Antonio (Jorge) Lomba, Jorge Allen Bauger y Jorge Rolando Bauger.

Los primeros encuentros del certamen se disputarán el sábado 27, a partir de las 09.00 dela mañana, en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento.

En la categoría Sub-16, Cibao FC. jugará contra Los Villanos de San Cristóbal y simultáneamente lo harán los oncenos de Atlético Bani con la Escuela Bauger en la división Sub-18.