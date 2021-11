Las Estrellas vuelven a derrotar a los Toros

SAN PEDRO DE MACORIS

Las Estrellas se impusieron este domingo 7-3 sobre los Toros del Este en partido celebrado en el Estadio Tetelo Vargas, correspondiente al torneo de béisbol otoño-invernal 2021-2022.

Un rally de tres carreras en la séptima fue vital para que los Paquidermos vencieran por cuarta ocasión a los taurinos en el actual campeonato dedicado a la memoria del general Kalil Haché y en el que se disputa la Copa Banreservas.

Con la victoria, los representantes de la "Sultana del Este" se mantienen en la cima del torneo con marca de 12-8 a un juego por encima de las Águilas Cibaeñas (11-9), que este domingo superaron a los Leones del Escogido 5-3 en el Estadio Cibao de Santiago de los

Caballeros.

El primer triunfo de los petromacorisanos ante los romanenses se produjo el 27 de octubre pasado con pizarra 1-0. Luego, el primero del presente mes, los dirigidos por Fernando Tatis volvieron a salir airosos, está vez con marcador 4-0. La tercera victoria de los orientales se efectuó el pasado día 12 con score final 6-3. Tres de esas victorias se han producido en la Tetelo Vargas.

El próximo encuentro entre ambos será el domingo 28 del presente mes en el Estadio Francisco Micheli de La Romana a las cinco de la tarde.

Con el partido igualado a tres carreras y un out, Adolfo inició el ataque con imparable al jardín derecho ante el relevista James Hoyt, quien antes había sustituido a Josh Lueke. Luego anotó por triple de Durán por el prado derecho, mientras Jeremy Peña cerró el episodio con un elevado de sacrificio.

El partido lo ganó Luis González (1-0) en rol de relevo, mientras que la derrota recayó en James Hoyt (0-1).

Por las Estrellas inició Edwin Uceta, quien lanzó cinco entradas completas de tres hits, dos carreras (todas limpias), dos transferencias y dos ponches. Fue escoltado por Matt Pobereyko (1.0), González (1.0), Ramón Santos (1.0) y Tonel Blanco (1.0).

Por los Toros abrió Félix Peña con labor monticular de cinco innings de cinco imparables, tres carreras, una base por bolas y cinco abanicados. Fue relevado por Josh Lueke (1.0), Hoyt (1.0), José José (0.2) y Johan Quezada (0.1).



Las carreras

Las Estrellas fueron los primeros en anotar en el cierre del inicio del partido. Domingo Leyba conectó doble al prado izquierdo y fue remolcado por sencillo al jardín derecho de Elehuris Montero.

En el segundo episodio, los de la enseña verde lograron su segunda carrera producto de un lanzamiento brusco del abrieron Félix Peña, lo que aprovechó Junior Lake para anotar y Sandber Pimentel fue puesto out en la goma también tratando de anotar.

En la parte alta de la tercera entrada, los Toros ligaron su primera carrera. Con Allen Hanson y un out, Edwin Uceta realizó un envío fuerte que no pudo retener el receptor Rodolfo Durán, situación que aprovechó el corredor para anotar.

En el cuarto, los visitantes igualaron las acciones a dos carreras por bando producto de un doble por todo el jardín derecho anotando Brayan de la Cruz, quien se había embasado tras ser golpeado.

En el sexto, los Toros tomaron el control del juego gracias a un triple de Yamaico Navarro que remolcó a Abraham Almonte desde la segunda ante el relevista Pobereyko.

En el cierre de ese episodio, los dueños de casa igualaron el partido 3-3 producto de un imparable de Gustavo Núñez por el bosque derecho.

En el séptimo, las Estrellas tomaron el control en la pizarra con imparable de Micker Adolfo, triple de Durán y elevado de sacrificio de Jeremy Peña.

En el octavo, los orientales lograron su séptima del juego con hit de Lake.



Este martes ante el Licey

Las Estrellas descansan este lunes y el martes se medirán ante los Tigres del Licey en partido a celebrarse en el Estadios Quisqueya Juan Marichal a las 7:15 de la noche. El dirigente Fernando Tatis tendrá en el montículo a Kutter Crawford.