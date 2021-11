Pascal Núñez gana Circuito Latinoamericano de WEIQI

SANTO DOMINGO

Pascal Núñez se coronó campeón del primer Circuito Latinoamericano de Campeonatos de Wei/Go que se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA.

Núñez, representante de La Vega, venció en una partida bien cerrada a Jean Carlos Rodríguez, natural de El Seibo, en una partida bien cerrada en la gran final del evento que reunió a más de 40 participantes de distintos puntos del país. Rodríguez terminó como sub campeón del influyente evento deportivo patrocinado por la Asociación China de Weiqi.

Luego de 8 emocionantes partidas y varias horas de juego para lograr el objetivo el veterano jugador vegano ahora se prepara en lo adelante para el siguiente compromiso que es convertirse en el campeón continental absoluto enfrentando a los ganadores de Argentina, Colombia, México y Cuba.

El torneo se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA y contó con la presencia de 40 atletas que llegaron de distintas provincias del país.

Pascal dejó en el camino a Rodríguez, Díaz, y Severino, elevando su nivel en cada partida que duraban en promedio unos 40 minutos

Wilson Díaz, del Distrito Nacional, logró el tercer lugar luego de vencer a Richard Severino, de El Seibo, mientras que Yensy Severino se ubicó en el quinto puesto por delante de Silvano de Peña, Jadeline Severino y Arístides Ledesma que completaron los ocho finalistas.

Este magno evento fue organizado por la Asociación Dominicana de GO que dirige el ingeniero Generoso Arístides Ledesma, con la colaboración de la Asociación China de WEIQI, Little Fox WEIQI, Quzhou Lanke Cultura Industry Development Co. LTD y la Federación Iberoamericana de GO.

Con la presencia del embajador de China el señor Zhang Run fue realizada la ceremonia de premiación.

Premios

Entre los ocho finalistas, el primer lugar se llevó un premio metálico de RD$25,000.00, el segundo lugar RD$15,000.00, el tercer lugar RD$10,000.00, el cuarto lugar RD$5,000.00, los cuatro restantes se llevaron RD$2,000.00 cada uno.

Ceremonia de inauguración

Previo al torneo fue realizada una ceremonia en la que el embajador Zhang Run realizó el saque de honor para dejar inaugurado el evento.

El diplomático destacó la importancia del juego de Weiqi en cultivar la sabiduría y la ética.

“Si quieren tener un conocimiento más profundo del pensamiento y la cultura de China e incluso de los países de Asia Oriental, aprender Weiqi es un buen punto de entrada”, destacó el embajador Zhang Run.

Por su lado, Ledesma resaltó la importancia de la realización de este evento que no solo unió varias culturas, sino varias generaciones dentro del juego. “Nos sentimos regocijados por haber realizado este torneo a la altura de las expectativas que puso en nosotros la Federación Iberoamericana de go, la convocatoria fue al 100% y pudimos ver desde niños y niñas hasta mujeres y adultos los que nos indica que el juego del WEIQI/GO ya es una realidad en nuestro país”.