Exaltando al fútbol

Estuve ayer en Palacio Nacional para cubrir el acto en que el presidente Luis Abinader recibió al club Cibao FC, campeón de la Liga Dominicana de Fútbol. Atendí una invitación personal de Manuel Estrella, presidente del equipo y de la liga, un gran apasionado del fútbol.

El Presidente no habló, pero Manuel Estrella lo dijo todo: el fútbol dominicano viene creciendo y ha recibido buen apoyo de Abinader en los 15 meses que tiene de ejercicio. Nada más cierto, la LDF ya es una liga profesional con mucha personalidad y al paso de los años deberá mejorar y profesionalizarse.

También deberán desarrollar un programa especial para proyectar sus figuras, de tal manera que se conviertan en ídolos. Porque los ídolos llegan al público, atraen gente y el fútbol los necesita. Eso se hace con una estrategia, que todavía no empieza.

Me gustó que el Cibao FC haya invitado a los presidentes de los 10 equipos participantes y la ceremonia en Palacio, inédita, fue de todos, no solo de los campeones. A mi memoria no llega que un Presidente haya honrado a un equipo campeón dominicano de fútbol, son honores que siempre los han recibido solamente la gente del béisbol, los medallistas olímpicos y las famosas Reinas del Caribe.

CRONISTAS INMORTALES: En un aparte del evento conversaba con Hugo López Morrobel sobre los cronistas dominicanos que forman parte del Pabellón de la Fama en calidad de inmortales.

Revisé el dato y encontré algunos nombres del pasado y de tiempos recientes. Miguel Peguero H., Pedro Julio Santana, Homero León Díaz, Julio C. Linval, Cuchito Alvarez, de Santiago Héctor –Bullo– Steffani, Fidencio Garris, Billy Berroa, Max Reynoso, Jorge Bournigal, Félix Acosta Nuñez, Tomás Troncoso, Justo Castellanos Díaz, Tony Piña Cámpora y Roosevelt Comarazamy.

Si me queda alguno, favor ayudarme y disculpar la omisión. En los próximos años deberán ingresar otros con méritos.

Un aspecto que le hablé a Hugo es que el Pabellón de la Fama es un organismo NO PERFECTO, es decir tiene sus debilidades por varios ángulos. El principal escollo es que abarca todos los deportes y por eso siempre hay gente reclamando “que lo tienen afueriao”.

Mientras tanto, esa entidad rinde un gran servicio al preservar para la posteridad aquellos deportistas que se han destacado, en la cancha o fuera de ella. Yo siempre he defendido su existencia y lo seguiré haciendo por un buen tiempo.

DESPEDIDA: Fueron muchos los peloteros dominicanos que dieron la despedida a Julio Lugo, en un escenario muy triste ayer en la funeraria Blandino y luego en el cementerio. En el tiempo que estuve allí, pude saludar y conversar con Alfredo Griffin, Nelson Norman, Juan Samuel, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero padre, Moisés Alou, ví de lejos a Juan Soto, entre otros. La solidaridad dijo presente y la devastada familia recibió el cariño de todos.

MVP: Esta noche va el anuncio de los ganadores de los premios MVP de Grandes Ligas 2021.

Hay tres finalistas en cada liga y las proyecciones son las siguientes:

En Liga Americana, Vladimir Guerrero Jr., tuvo promedio de .311, colíder de jonrones con 48 (con Salvador Pérez, de Kansas City), 111 empujadas, líder en carreras anotadas con 123, en OBP con .401, en slugging .601 y OPS 1,002. En bateo, le gana fácil al japonés Shohei Ohtani (.257-46-100, OBP de .372 y slugging de .592). Pero, en el caso de Ohtani le agregarán sus números de pitcheo (9-2, efectividad de 3.18, en 130 innings permitió 98 hits y 156 ponchados (10.8 por cada 9 innings). El otro competidor es Marcus Semien (.265-45-102), también de Toronto. Dicen que Ohtani ganará fácil, a menos que haya una sorpresa.

En la Nacional pudiera haber una pelea cerrada entre Fernando Tatis Jr. y Bryce Harper, amén de Juan Soto, quien es el tercer finalista. Soto tuvo una campaña de .313-29-95, recibiendo 145 bases por bolas, líder, con solo 93 ponches. Tatis jr. quedó en .282-42-97, OBP de .364 con 25 robos de bases. Harper, de los Filis, tuvo .309-35-84, OBP de .429. Dicen que muchos se inclinan por Harper por haber tenido una mejor segunda mitad, mientras Tatis luchaba con lesiones. Los escogidos serán anunciados entre 7 y 8 P.M. por MLB Network.

DE INTERÉS: Las Águilas despacharon a su inicialista John Nogowski, quien participaba con el club por tercera temporada. El hombre vino flojo solo 10 hits en 52 turnos, promedio en .192, 0 hr. 2 empujadas en 15 juegos. Las Águilas tienen varias opciones para esa posición, incluyendo al veterano Danny Santana. Un reporte de prensa dice que los Mets de Nueva York ya tienen gerente general, se llama Billy Eppler y le habrían extendido contrato por cuatro años. El japonés Ichiro Suzuki será llevado al Salón de la Fama de los Marineros de Seattle. Con esa franquicia disparó un poco más de 2,500 de sus 3 mil hits, en una carrera de 19 temporadas. El se retiró en 2019 y estará en las boletas para el Salón de la Fama en 2025, luego de 5 años de su alejamiento. Deberá ser electo en primera oportunidad. Licey y Toros jugaban anoche y aquí les dejo dos datos de VÍctor Báez. 1ro. desde 2019, los Toros tienen 14-5 vs. los Azules y les habían ganado los últimos 11. ¿Se puede creer?.