Ryan Rolison domina Águilas, Licey gana cuarto consecutivo

El zurdo estadounidense Ryan Rolison lanzó cinco sólidos episodios de una carrera con seis ponches para que los Tigres del Licey derrotaran la noche del martes 3-2 a las Águilas Cibaeñas, en la serie regular del torneo de béisbol invernal, opción copa BanReservas, dedicado al fenecido coronel Kalil Haché, en el estadio Quisqueya.



Para los bengaleses fue su cuarta victoria seguida para emparejar su récord en 8-8, y de paso empatar precisamente con los aguiluchos (8-8) en el segundo lugar en la tabla de posiciones.



Con su triunfo, los azules igualan la serie particular contra los cibaeños, a dos juegos por bando.



En su labor completa, Rolison (1-1) aceptó tres imparables, con dos boletos y seis ponches. Fue relevado en el sexto por el también zurdo Génesis Cabrera, quien luego de sacar el primer out, permitió doble a Danny Santana y un sencillo remolcador a Zoilo Almonte para la segunda raya aguilucha.



Jean Carlos Mejía laboró el octavo en blanco con un boleto y dos ponches. Oliver Ortega se hizo cargo del octavo sin problema al retirar a los tres bateadores que enfrentó y Jairo Asencio trabajó el noveno en blanco para acreditarse su séptimo salvamento.



Perdió el cubano Yunesky Maya (2-2) cargó con el revés al ceder las tres carreras de los Tigres al compás de tres inatrapables, con dos boletos y tres ponches.



Los Tigres tomaron el control del juego en el cierre de la segunda entrada ante los envíos del cubano Yunesky Maya. Anderson Tejeda inició con imparable por el jardín central. Michael De La Cruz lo imitó por el left. Dawel Lugo negoció transferencia para llenarse las bases.



Dennicher Carrasco se arrastró por el cuadro para jugada de selección anotando Tejeda desde la tercera. Luis Barrera falló por la vía 4-3 anotando De La Cruz desde la antesala la segunda vuelta azul.



Volvieron a la carga en el tercero al fabricar otra raya más ante Maya. Ronny Mauricio entregó el primer out por la 4-3. Jorge Bonifacio se embasó por error del tercera base mamey. Yermín Mercedes se arrastró de segunda a primera pasando Bonifacio a la intermedia desde donde anotó por sencillo al prado derecho de Tejeda.



Los aguiluchos marcaron su primera anotación en la cuarta entrada por cuadrangular solitario de Francisco Peña.



Sobresalieron a la ofensiva por el Licey, Anderson Tejeda conectó dos imparables; Michael De La Cruz, Emilio Bonifacio ligaron un indiscutible.



Por las Águilas, Zoilo Almonte disparó de 3-3; Francisco Peña pegó su jonrón solitario; Danny Santana ligó un doble y Yairo Muñoz un hit.