Chris Duarte anota 7 puntos en la victoria de Pacers

AP

INDIANAPOLIS.- Justin Holiday salió de la banca para anotar 27 puntos, el máximo de la temporada, en la victoria por 118-113 de los Pacers de Indiana sobre los 76ers de Filadelfia este sábado por la noche.

El dominicano Chris Duarte jugó 27 minutos en los que sólo pudo anotar 7 puntos, tomó cinco rebotes y dio tres asistencias.

El centro de Filadelfia, Joel Embiid, se perdió su cuarto partido consecutivo después de dar positivo por COVID-19 el lunes. Los 76ers han perdido los cuatro juegos.

Holiday fue 9 de 11 tiros de campo. Malcolm Brogdon tuvo un triple-doble con 13 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. Myles Turner agregó 20 puntos y Domantas Sabonis tuvo 18 puntos y 12 rebotes.

Tobias Harris lideró a los 76ers con 32 puntos en 10 de 22 lanzamientos. Tyrese Maxey agregó 24.

Filadelfia lo redujo a 107-102 con 2:57 en la canasta de Maxey. Los Pacers empujaron la ventaja a 115-104 con tres grandes canastas de TJ McConnell.

WIZARDS 104

MAGIC 92

ORLANDO, Florida.- Spencer Dinwiddie anotó 23 puntos, Montrezl Harrell agregó 20 y los Washington Wizards usaron una carrera de 20-0 en la primera mitad para derrotar a los Orlando Magic 104-92 este sábado por la noche para su cuarta victoria consecutiva.

Kyle Kuzma agregó 17 puntos y 10 rebotes cuando Washington mejoró a 9-3 por primera vez desde la temporada 2014-15. Eso ha mejorado mucho con respecto a la temporada pasada cuando los Wizards tenían marca de 3-9 después de 12 partidos.

"Prefiero estar donde estamos que no", dijo el entrenador de primer año de Washington, Wes Unseld Jr. "Solo tienes que luchar contra la tentación de volverte complaciente. No ha sido fácil, y les doy crédito a nuestros muchachos porque hemos encontrado formas en las noches de ganarnos a duras penas. Pero no podemos sentarnos aquí y decir, ' Estamos bien.'"

Dinwiddie aportó 11 rebotes y seis asistencias en su cuarto juego de 20 puntos de la temporada. Harrell agregó siete asistencias y seis rebotes desde la banca y demostró ser un gran diferenciador en la carrera de la primera mitad que abrió el juego temprano.

"Su energía es simplemente fenomenal porque es un ritmo diferente y un nivel de agresión diferente", dijo Unseld Jr. "Son segundas posesiones, son carreras de aro, bloqueos de tiros y ser el primero en la cancha. Su actividad es asombrosa, y es todos los días".

Cole Anthony de Orlando anotó 22 puntos, pero solo acertó 4 de 16 tiros. Mo Bamba agregó 14 puntos, 17 rebotes y tres tiros bloqueados para Orlando, que cayó a 0-7 esta temporada al no anotar 100 puntos.

DETROIT 127

TORONTO 121

TORONTO.- Jerami Grant anotó 24 puntos, Isaiah Stewart tuvo 20 y Detroit usó un gran último cuarto para vencer a Toronto 127-121 este sábado por la noche, la cuarta victoria consecutiva de los Pistons sobre los Raptors.

Killain Hayes tuvo 13 puntos y 10 asistencias, Saddiq Bey anotó 16 puntos, Josh Jackson tuvo 15 puntos y Frank Jackson agregó 14. Los Pistons dispararon 6 de 8 desde la línea de 3 puntos en el cuarto, superando a Toronto 34-26 en el período final. .

El novato de Detroit, Cade Cunningham, anotó siete de sus 10 puntos en el cuarto.

Pascal Siakam cometió una falta con 25 puntos y 12 rebotes, Gary Trent Jr. anotó 23 puntos y OG Anunoby tuvo 17 para los Raptors. Toronto perdió por cuarta vez en cinco partidos y cayó a 2-6 en casa.

Toronto jugó sin el base Fred VanVleet (ingle izquierda) y el delantero Precious Achiuwa (hombro derecho). El delantero Khem Birch regresó después de perderse los tres juegos anteriores debido a un dolor en la rodilla derecha.

El alero de los Raptors, Chris Boucher, se fue después de tres cuartos debido a un dolor en la espalda baja.

Dragic fue titular para VanVleet, su primera aparición con Toronto desde la derrota del 25 de octubre ante Chicago. Dragic anotó 16 puntos en 28 minutos.

Dalano Banton anotó 12 puntos para los Raptors y su compañero novato Scottie Barnes tuvo 11.

PELICANS 112

GRIZZLIES 101

NUEVA ORLEANS.- Nickeil Alexander-Walker anotó 21 puntos, Brandon Ingram regresó de una ausencia de siete juegos para sumar 19 y los Pelicans de Nueva Orleans vencieron a los Grizzlies de Memphis 112-101 este sábado por la noche para romper una racha de nueve derrotas consecutivas.

La victoria fue la primera en casa esta temporada para los Pelicans, que habían perdido 12 de sus primeros 13 partidos sin Zion Williamson, marginados por una fractura en el pie derecho.

Herb Jones agregó 17 puntos, y Jonas Valanciunas y Devonte Graham tuvieron 15 cada uno. Valanciunas se enfrentó a su ex equipo por primera vez.

Dillon Brooks lideró a Memphis con 23 y Ja Morant tuvo 22.

Destrozado en casa una noche antes por Phoenix, Memphis usó una carrera de 10-0 en el tercer cuarto para reducirlo a 81-72, pero los Grizzlies no pudieron acercarse más.