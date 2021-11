El torneo de béisbol sigue este viernes, Pujols el gran ausente

Freddy Tapia

Santo Domingo

Con Albert Pujols como el gran ausente, los Leones del Escogido se medirán esta noche a partir de las 7:15 a unos Tigres del Licey que luego de haber ganado sus primeros tres juegos sucumbieron en ocho de los nueve siguientes.

El veterano jugador de 41 años, que por compromisos familiares previamente anunciados hará una pausa hasta el día 22 de este, se marchó este jueves hacia Estados Unidos dejando un buen sabor en la boca de todos.

El pasado miércoles, en el encuentro ante los Gigantes en el Estadio Quisqueya Juan Marichal , se comportó finalmente como “La Máquina” que tiene asegurado un nicho en el Salón de Cooperstown.

En su primer turno , con hombre en segunda y dos outs, conectó una larga línea sobre la que se lució el jardinero central Otto López al atraparla tirándose cabeza tras una larga corrida hacia el prado derecho.

En el quinto, con los Leones debajo 2-3, igualó el partido con una línea de hit por el medio del terreno y, posteriormente, se puso la capa de héroes al desempatarlo con un doble a la zona de seguridad que no pudo atrapar el guardabosque Moisés Sierra y que permitió que Engel Beltré entrara con la vuelta que terminó cortando la cadena de tres reveses seguidos que tenía el equipo.

“Soy de las personas que no gusta poner excusa. Yo siempre voy a estar ´ready´, claro que no he comenzado la liga invernal como yo quiero, pero al final tratar de hacer lo mejor que pueda cada vez que esté en el lineup”, declaró luego del partido Pujols, quien tiene average de .200, fruto de seis hits en 30 turnos, con el doble de anoche como su único extrabase, y cuatro producidas.

El derecho Cristopher Molina (0-0 y ERA de 1.17) abrirá por el Escogido, mientras que por el Licey, que tras su triunfo del domingo en su cumpleaños 114 ante las Águilas Cibaeñas, fueron barridos en la miniserie de dos choques contra las Estrellas Orientales, lo hará el zurdo Steve Moyer , quien no tiene decisiones en dos salidas aun cuando no ha tolerado carrera en 10.1 entradas.

El Escogido comparte el segundo lugar con los Toros (6-6), mientras que el Licey, que ha jugado para .500 en la casa (3-3) y mal en la ruta (1-5) ocupa el sótano con registro de 4-8.

En otro atractivo encuentro , las Estrellas, que lideran el torneo con 8-4 y con Robinson Canó haciendo su segunda presentación en el torneo, viajarán a Santiago para enfrentar a las Águilas Cibaeñas (7-5), a quienes desplazaron de la primera posición tras hilvanar cuatro victorias consecutivas.

Por el colectivo de la Sultana del Este subirá al box el zurdo Andy Otero (0-0, 2.25) y por las Águilas, que han perdido sus últimos tres choques, Ramón Rossó (0-0, 1.13).

En el tercer encuentro de la noche los Toros recibirán en su corral del Francisco Micheli a los Gigantes del Cibao, que marchan quinto con registro de 5-7.

Por los Toros lanzará el zurdo Raúl Valdés, quien ha tenido un pobre inicio como lo demuestra su foja de 0-2 y ERA de 6.23 y Raynel Espinal por los Gigantes.