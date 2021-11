¿ABSURDO? Desde luego

Héctor J. Cruz

Llama mi atención lo que viene sucediendo en Lidom con los clasificados para playoff. Desde el año pasado, como una ley de compensación por motivos de la pandemia, se introdujo un 5to. equipo clasificado, determinado por unos números bien claros.

¿Cuáles números? Si están definidos los 4 primeros lugares, un 5to. equipo entra en el dinero si queda a 3 juegos o menos del cuarto lugar, van a un mini playoff de 3-2, tal como sucedió el torneo pasado cuando las Estrellas vencieron a los Leones del Escogido.

Ahora se repite, en el mismo formato, pero lean lo siguiente. En un supuesto cuarto lugar, un club clasifica ahora con 18-22 (calendario de 40 juegos), y el 5to.lugar finaliza a 3 juegos con 15-25. ¿Sabían ustedes que ese club de 15-25 tendría chance de ser campeón?.

Nada más absurdo, antideportivo, anti todo. Y no me vengan con el cuento de que “lo que es igual no es ventaja”. Es algo mostrenco y ojalá desaparezcan eso lo antes posible.

SUBDESARROLLO: Listín Diario ha dado la voz de alerta sobre el abandono en que está la estatua que honra a Juan Marichal en la parte frontal del Estadio que lleva su nombre.

Suciedad, falta de pintura, corrosión, robo de metales de la propia estatua, grama descuidada, etc. y falta de protección.

Esto es propio de países subdesarrollados, aquí hay casos espectaculares de estatuas que honran a héroes nacionales en otras áreas ajenas al deporte y que han sido despiadadamente abandonadas y saqueadas. Cosas de mi país, no importa donde la pongan.

EN BATEO SÍ: Vladimir Guerrero Jr. ganó el premio Hank Aaron al mejor bateador de la Liga Americana en 2021. En la ofensiva, el fue líder de varios renglones: en jonrones compartió el liderato con Salvador Perez con 48, fue primero en OBP con .401, slugging .601 y en OPS 1,002. Además de 111 empujadas y buen promedio de .311.

El japonés Shohei Ohtani se quedó en .257-46-100 y en los demás renglones OBP de .372, slugging .592 y OPS 965. En ofensiva, Vladimir Jr. fue su superior, sin dudas.

Solo que a esos números de Ohtani le sumarán los de pitcheo, 9-2, 3.18, 156 ponches en 130 innings, su carisma, su impacto y la palabra “fenómeno”. Eso lo tomarán en cuenta para el tema del MVP, o jugador más destacado.

DE INTERÉS: El Ministerio de Deportes repartirá 52 millones de pesos en un festival deportivo-recreativo navideño. Segun lo declarado en nota de Miderec, la intención es que los chicos y chicas del deporte consigan sus chelitos para la compra de Navidad. ¿Y de donde sacan tanto dinero?. Albert Pujols fue noticia la noche del martes porque los fanáticos de San Francisco de Macorís le hicieron un pequeño abucheo. ¿Por qué? Dicen que hay rencor porque, siendo de ese equipo más de 20 años, nunca quiso jugar allí. Hubo que cambiarlo al Escogido para verlo en uniforme. En MLB solo hablan de huelga previa a la temporada 2021 porque, al finalizar el actual pacto colectivo, las discusiones serán duras. Y ustedes saben el refrán: cuando el río suena es que agua trae. La revista Baseball Digest seleccionó al cubano Randy Arozarena como novato del año de la Americana. Eso es un aviso de lo que viene pues allí también votan los periodistas. Boston le hizo la oferta calificada allanzador venezolano Eduardo Rodríguez, por US$18.4 millones. Pero también le están poniendo en la mesa la posibilidad de un pacto multianual. En 2021, Rodríguez tuvo récord de 13-8 y 4.74 más 185 ponchados. Sammy Sosa es un hombre de negocios. Ayer fue requerido por la procuraduría General de la República y lo interrogaron por varias horas ¿El motivo? Su nombre, o una de sus empresas, aparece en algo relacionado con uno de los operativos “antipulpo”. Esperemos el resultado y le deseo que no haya nada malo para él. Es tremenda persona y siempre le he tenido un afecto especial. Junior Noboa estuvo de cumpleaños ayer, el nació en Azua el 10 de noviembre de 1964 hace 57 años. Felicitaciones. Robinson Canó cumplió lo anuncio y debutó anoche con las Estrellas ante el Licey. En su primer turno dio rodadito por segunda base ante el derecho Albert Abreu. En las gradas se observó fanáticos con su camiseta.