Anécdota del béisbol dominicano

En mi trajinar de casi 50 años en el béisbol dominicano han sido muchas las experiencias y los acontecimientos vividos, algunos jocosos y otros no. Hoy compartiré una anécdota de cuando laboré con las Estrellas Orientales en la temporada 1981-82. El apreciado colega Johnny Naranjo, fallecido a destiempo, me contrató para trabajar en la Antesala Verde de la cadena radial de las Estrellas, previo a los partidos como local del conjunto, desde el terreno del estadio Tetelo Vargas. Un día mientras realizaba mi labor, veo que el jardinero Rufino Linares se me acerca y me hace señas de que quiere que lo entreviste. Sabía que Linares estaba teniendo problemas salariales con el presidente del conjunto oriental, Rafael Antún, y no quería meterme en problemas dándole participación al jugador y éste fuera a decir algo en contra de la directiva en un medio del propio club. Por eso, cada vez que Rufino venía hacia mí, le daba la espalda y lo ignoraba. Pero, llegó un momento en que el cable me impidió seguir alejándome y Linares, sin que yo pudiera hacer nada, me agarró la mano del micrófono y comenzó a hablar. Dijo que los Antunes (sic) eran unos explotadores, que abusaban de sus jugadores y les pagaban salarios de miseria…Eso fue lo único que pude oír, porque cuando horrorizado vi que don Rafael, quien escuchaba la antesala en un radio en su palco, venía bajando hacia el terreno, logré zafar la mano que Rufino me tenía aprisionada y corrí hacia la cueva de las Estrellas. Atravesando el camerino del equipo salí a la calle, ubiqué mi carro y ni corto ni perezoso salí velozmente hacia la capital donde residía. Como se imaginarán, Linares dijo lo que le vino en gana sin que nadie se lo impidiera. Tuvo Danilo Aguiló (padre de Luis Manuel y Pavel Aguiló, QEPD), ingeniero técnico de la cadena verde, que cortar la transmisión. Al otro día Johnny Naranjo me llamó a mi casa para preguntarme lo que había pasado y cuando le conté, casi le da algo de tanto reírse. Luego me dijo que don Rafael estaba furioso y que no quería que volviera a la antesala. Pero pasado unos días, Naranjo lo convenció de que lo sucedido no era mi culpa y pude volver al trabajo. Eso sí, en lo adelante estuve acompañado de un miembro de la seguridad.

