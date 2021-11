Gigantes blanquean Estrellas

San Pedro de Macorís

Los Gigantes del Cibao lograron su segunda victoria del torneo al blanquear 2-0 a las Estrellas Orientales. Richelson Peña (1-1) trabajó seis entradas completas de un solo hit, dos transferencias y cuatro ponches para acreditarse la victoria. Fue reemplazado por Tyler Cyr (1.0), Jim Fuller (1.0) y Anthony Carter (1.0), quien se anotó su segundo salvamento de la campaña.

Radhamés Liz lanzó cinco buenas entradas de calidad de apenas dos imparables y cuatro ponches para mantener su promedio de carreras limpias en 0.00. El único daño que recibió Liz durante su actuación fue en la cuarta entrada tras permitir imparables sucesivos de Hanser Alberto y Moisés Sierra luego de ponchar a Richard Ureña para el primer out de ese episodio.

Juan Francisco entregó el segundo out con elevado a las manos de centrocampista Jeison Guzmán. Kelvin Gutiérrez conectó rodado por la tercera que no pudo dominar Domingo Leyba, lo que aprovechó Alberto para arrancar hacia el plato, pero fue puesto out en intento de llegada.