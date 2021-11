Verstappen toma la pole; Hamilton 2do y ‘Checo’ 3ro

AP

AUSTIN, Texas, EE.UU.

En cada vuelta, el mejor duelo que se ha visto en años por un título de la Fórmula Uno se torna más interesante.

La lucha feroz incluyó un nuevo capítulo el sábado, cuando Max Verstappen superó a Lewis Hamilton y se apoderó de la primera posición de largada en el Circuit of the Americas.

Tras una estupenda clasificación, el mexicano Sergio Pérez arrancará en el tercer sitio de la parrilla de una pista dominada tradicionalmente por Hamilton, siete veces monarca mundial.

El británico ha ganado el Gran Premio de Estados Unidos cinco veces, y se esperaba que la escudería Mercedes tuviera la ventaja sobre Red Bull en esta clasificación.

Pero fue el holandés Verstappen, líder del campeonato, quien dominó la jornada. Lució también Pérez, alentado ruidosamente por muchos de sus compatriotas en el graderío.

Así, los dos bólidos de Red Bull flanquearán a Hamilton al iniciar la carrera dominical.

″¡¡¡Muy contento de ver tantas banderas de México!!!”, tuiteó Pérez, quien en otro mensaje afirmó: ”¡¡¡Mañana será una carrera larga, vamos con todo!!! ¡¡¡Gracias por tanto apoyo!!!”.

Pérez ha dicho antes que en el Gran Premio de Estados Unidos se siente como en su “segunda casa”. En dos semanas, recibirá todavía más apoyo, en el Gran Premio de México.

Verstappen ganó la pole en el último instante, por una ventaja de apenas 209 milésimas de segundo.

“Checo” Pérez había encabezado la última práctica el sábado antes de la clasificación.

Verstappen supera a Hamilton por seis puntos en el campeonato. Él y Pérez demostraron que Red Bull está listo para competir.

“Se volvieron más rápidos poco a poco, en la práctica y la clasificación”, dijo Hamilton. “No sé si nosotros nos volvimos más lentos”.

La rivalidad entre Verstappen y Hamilton estalló el viernes cuando el holandés hizo un gesto con el dedo al siete veces campeón y lo calificó de “idiota estúpido” cuando corrían por la recta.

El sábado no hubo insultos pero sí más ocasiones en que los pilotos se desafiaron en la pista. Con ello, elevaron el entusiasmo por el regreso esperado de la F1 a Estados Unidos.

Este domingo, se esperan 140.000 espectadores, deseosos de ver un nuevo duelo entre los dos primeros de la campaña.

Verstappen busca su primer campeonato. Hamilton persigue el octavo, con lo que rompería el empate con Michael Schumacher y quedaría en solitario como el mejor piloto en la historia de la F1.

Hamilton ha ganado el Gran Premio de EEUU cinco veces desde 2012. Su compañero del equipo Mercedes, Valtteri Bottas, ganó en 2019. La carrera del año pasado fue cancelada debido a la pandemia de coronavirus.

“Hemos tenido un montón de buenas carreras en la temporada”, comentó Verstappen. “Buscamos tener otra”.