Declaran "Hijo Adoptivo" al periodista Tony Reyes

SAN FRANCISCO DE MACORÍS

El Ayuntamiento del municipio de San Francisco de Macorís declaró “Hijo Adoptivo” al periodista Tony Reyes, en el marco de las festividades del 243 aniversario de la fundación de esa ciudad.

Junto a Reyes fueron reconocidas otras 19 personalidades e instituciones representativas de este municipio en un acto realizado en el salón William García de la ciudad del Jaya.

Los regidores Sonia María y Kelvin Grullón, tuvieron a su cargo la entrega de la resolución emanada de la sala capitular que declara como “Hijo Adoptivo” al comunicador nativo del municipio de Sánchez provincia Samaná.

Tanto María como Grullón destacaron la trayectoria del comunicador deportivo con más de 40 años promoviendo el deporte en toda la provincia Duarte y la región del Cibao.

Valoraron la gran labor altruista desplegada en favor de la juventud de este municipio al igual que los importantes aportes en la comunicación francomacorisana.

Significaron el gran trabajo como director del periódico El Regional con más de 15 años de existencia en esta ciudad al igual que sus 25 años ininterrumpidos como director de prensa de los Gigantes del Cibao.

Alabaron la gran labor altruista como presidente del club San Vicente, en la cual nació como atleta en el año 1977 y en el trascurrir del tiempo se ha desarrollado como entrenador, promotor y en la actualidad como presidente de esa emblemática entidad clubística.

Sostuvieron que más de 300 profesionales han salido de sus orientaciones lo que es un incentivo para que en el día de hoy les estén sirviendo a su provincia y a la patria.

“Sin lugar a dudas que Tony Reyes ha sido un baluarte del deporte, la cultura y los más sanos intereses de este municipio”. afirmaron. Manifestaron la loable labor realizada en la Asociación de Cronistas Deportivos de la provincia Duarte.

Resaltaron la labor histórica de llevar a la selección de San Francisco de Macorís en los juegos Nacionales La Vega 1990 a ganar la medalla de oro del baloncesto femenino, al igual que numerosas coronas nacionales en el basket menor en ambas ramas para este municipio.

De su lado, el periodista Tony Reyes agradeció a la sala capitular y al alcalde municipal la declaratoria como “Hijo Adoptivo” de este municipio.

“Gracias a Siquio Ng, alcalde municipal al director de cultura, Omar Javier y a los 13 regidores por tomarme en cuenta con declararme como hijo de este municipio la cual me siento honrado por ser un hijo de esta valiosa ciudad que me dio desde hace décadas la oportunidad de desarrollarme como dirigente y comunicador deportivo” afirmó.

Manifestó que seguirá trabajando en favor del deporte francomacorisano y nacional hasta que dios lo permita.

“Han sido una gran experiencias de vida que si vuelvo a nacer lo haría de nuevo me siento muy feliz de apoyar a la juventud de los sectores marginados de este pueblo y muy satisfecho del deber cumplido, esto lo disfruto y lo vivo porque dios me ha dado la fuerza y la sabiduría para hacerlo además mis padres me inculcaron valores la cual llevo al pie de la letra para orientar esa juventud que desde el año 1980 vengo realizando” culminó diciendo Reyes.