¿Yanquis o Boston?

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com hjcbeisbol@hotmail.com Twitter: hectorj_cruz Facebook: hjcbeisbol@hotmail.com

Esta noche va el primerjuego de muerte súbita en la postemporada de MLB.

Este año ha surgido una fuerte crítica al modelo de un solo partido, motivada a las 106 victorias logradas por los Dodgers. Se considera injusto que un equipo de tantos triunfos sea eliminado en un playoff de un juego y muchos piden que, para fines de los dos wild card, se eliminen en un corto playoff de 3 juegos.

Para ello, añado, tendría que empezar la temporada más temprano, digamos en la última semana de marzo como mínimo.

EL DESAFÍO: ¿Y quien ganará el partido de esta noche, 8 P.M., entre Yanquis y Boston?

Los Yanquis reciben el favor del público imparcial por la presencia de su lanzador Gerrit Cole, uno de los tres mejores de la liga este año. Por Boston lo hará Nathan Eovaldi, pero aclaro que un juego de beisbol en el cual los dos equipos son de alta categoría, como estos, lo gana cualquiera. El béisbol es impredecible y un equipo tan solo necesita de un buen trabajo de su pitcher abridor para poder competir porque nada es seguro.

Boston le ganó la serie particular a los Yanquis 10-9, pero resulta que la última vez que se enfrentaron (los días 24, 25 y 26 de septiembre), Nueva York barrió la serie de tres en Fenway Park con un marcador general de 19-9.

Eovaldi, de 31 años, ha lanzado mucho contra los Yanquis este año. En 6 salidas tuvo marca de 2-2 y 3.71. Su récord general de la temporada fue de 11-9 y 3.75, en la primera mitad tuvo 9-5 y 3.66, pero en la segunda cayó a 2-4 y 3.87.

Cole, también de 31 años, tiene un contrato de 9 años y US$324 millones. En la campaña tuvo 16-8 y 3.23 y frente a Boston tuvo 4 apariciones, récord de 2-2 y 4.91, es decir que le batearon bien. En la primera mitad tuvo 9-4 y 2.68 y en la segunda 7-4 y 4.14. En 181 entradas tuvo 243 ponchados y es fuerte candidato al Cy Young. Siempre ha sido un ganador con récord de 117-63 y 3.20.

En el béisbol de ahora, le piden a un pitcher cinco “sólidas entradas”. Las casas de apuestas lanzarán sus números, pero es impredecible decir un ganador. Quien gane va contra Tampa en la primera serie divisional a 5-3.

ALGO MÁS: Los Yanquis no tendrán disponible a D.J. LeMahieu, quien es su primer bate y juega todo el infield. Es una pieza muy valiosa, pero el club tiene suficiente talento para seguir adelante. Aaron Judge finalizó con 39 jonrones y 98 empujadas y fue la principal figura ofensiva del equipo. Boston viene de una espectacular victoria de 7-5 ante los Nacionales, gracias al bateo de Rafael Devers, quien pegó par de jonrones el pasado domingo. Devers se posiciona bien como el estelar de la franquicia y este año dejó atrás a J.D. Martínez. Devers tuvo 38 jonrones, 113 empujadas, pero no fue el dominicano con mas impulsadas. Ese honor correspondió a Teoscar Hernández con 116 para Toronto. Martínez, por cierto, se llama Julio Daniel y nació en Miami,Florida. En Boston, además de Devers, está Hansel Robles, relevista de importancia. Los Yanquis tienen a Gary Sánchez, además de varios lanzadores como opción para el partido de hoy: los zurdos Joely Rodríguez y Wandy Peralta, los derechos Luis Severino y Domingo German. También está Luis Gil, quien ayer fue llamado de las menores. El partido de Dodgers y San Luis, wild card de la Nacional, será este miércoles por la noche.

LA SALIDA: La presidencia de los Mets de Nueva York no esperó mucho tiempo para anunciar que Luis Rojas no regresará con el club para el próximo año. Ellos habían dado muestras de que desean ir en otra dirección y ayer hicieron el anuncio con la diplomacia propia del béisbol. Este es un caso especial porque Luis, el hijo de Felipe y hermano de Moisés, no fue firmado en la agencia libre de los managers. El se formó en la organización y dirigió en clase A por seis años hasta que lo ascendieron a coach hace un trío de años. Este año tuvo récord de 75-85, el año pasado 26-34 y en los dos años 103-119. En septiembre 1ro. cumplió 40 años, así que de seguro recibirá nuevas oportunidades de dirigir en liga mayor. Ah, tal vez Moisés Alou, su hermanito, lo recomiende para San Diego, que ya despidió a su manager Jayce Tingler. Moisés es asesor de la gerencia y una figura fuerte en el equipo. Ya antes Luis fue campeón con Moisés como gerente, en el Escogido del 2016.