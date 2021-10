Sobre el libro de Virgil

MARIO EMILIO GUERRERO

En la temporada 1996-97, Osvaldo Virgil fue contratado como dirigente del Escogido. Yo trabajaba como director de prensa del conjunto rojo y fue entonces cuando lo conocí realmente. Con mucha frecuencia conversábamos sobre la situación del equipo y de diversos temas del juego de pelota. Siendo una personalidad del béisbol dominicano, un hombre que había sido reconocido por su trayectoria, me impresionó su humildad y sencillez. Además de nutrirme de sus grandes conocimientos del juego y de sus consejos, me reveló anécdotas y vivencias de su época de jugador y coach que desconocía. Así me percaté de su enorme capacidad de trabajo y su dedicación, de los grandes sacrificios que tuvo que hacer para alcanzar sus metas y como nunca desistió en seguir adelante a pesar de las decepciones y los obstáculos. Siempre me dijo que a pesar de que nunca se le dio una verdadera oportunidad de establecerse en las Grandes Ligas como jugador y que se le negó ser dirigente, no sentía frustración y que se consideraba un privilegiado por haber permanecido tantos años en el máximo nivel del béisbol. Fue en esa época cuando por primera vez pensé que la verdadera historia de Osvaldo Virgil, los detalles relevantes de su trayectoria en la pelota eran desconocidos para la inmensa mayoría de los fanáticos del béisbol, incluyendo los miembros de la prensa. Pero nunca me pasó por la mente ser yo quien escribiera la biografía de este ícono, hasta que en 2014 le planteé la idea a mi esposa Nieves y me animó a que la llevara a cabo. Ella ha sido además quien logró que no desmayara en el proyecto, fue ideóloga del diseño de portada de la obra y quien tuvo a su cargo la ingente labor de corregir los textos completos. Así comenzó este proyecto de escribir un libro sobre Osvaldo Virgil, con el objetivo de rendir homenaje a una persona irrepetible y un ser humano excepcional, para que las presentes y futuras generaciones valoren en su justa dimensión el legado de este pionero de nuestro deporte. Las entrevistas con Virgil para la realización del libro se produjeron en la academia de los Mets de Nueva York y luego fui en muchas ocasiones a Montecristi. Asimismo, visité bibliotecas en Estados Unidos y Puerto Rico recopilando datos, fotografías y recortes de periódicos.

(Extracto del libro Yo, Virgil, Mi historia).