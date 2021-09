Foro busca fortalecer lucha contra el dopaje

Freddy Tapia

Santo Domingo, RD

El presidente del Comité Ejecutivo Para la Convención Internacional Contra el Dopaje en el Deporte, Marcos Diaz, lamentó este martes que la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) siga operando sin un programa de detención de sustancias prohibidas.

El ex nadador de ultra distancia produjo sus declaraciones durante su disertación en el Primer Foro Internacional Contra el Dopaje, realizado en el Salón La Fiesta del Hotel Jaragua bajo la organización del grupo CDN y la Federación Dominicana de Medicina Deportiva (Fedomede), que preside el doctor Milton Pinedo.

Díaz exhortó a la entidadrectora del principal pasatiempo de los dominicanos a emular a las ligas profesionales de Estados Unidos, como MLB, NBA, NFL y NHL, que han establecido programas antidopajes para garantizar el juego limpio.

En el caso particular de las Grandes Ligas, argumentó que no se rige bajo la estructura del deporte olímpico porque es una empresa privada, decidió iniciar hace varios años combatir el flagelo del uso de sustancias prohibidas.

“No entendemos como la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana, la Lidom, no tiene un programa antidopaje. Eso no puede suceder aquí en estos tiempos”, manifestó el ex viceministro de Deportes Escolar y Universitario. “Qué pena que la Lidom, en un tema de credibilidad no muestra una imagen seria de que desea proteger a sus jugadores y que te muestra un juego limpio… qué pena”, subrayó.

Díaz explicó que ello impacta de manera negativa en los incontables laboratorios de producción de jugadores que hay diseminado en todo el país, dirigidos por entrenadores y buscones que están dispuestos a inyectarle cualquier sustancia prohibida a niños de doce, trece y catorce años con tal de alcanzar una firma con una organización de la Gran Carpa.

Afirmó que la Lidom no puede estar ajena a esa lucha porque el país es signatario de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte.

En tal sentido, dijo que si no lo hace por voluntad propia, se impone que las autoridades que velan por el juego limpio intervengan y prohíban jugar a peloteros dopados porque constituyen un peligro, una mala influencia, para los niños.

Durante el foro, que tuvo como moderadores a los cronistas Frank Camilo y Yancen Pujols, también expusieron el ministro de Salud Pública, doctor Daniel Rivera; María José Pesce, directora para Latinoamérica de la Agencia Mundial Antidopaje; los doctores Víctor Carpio y Eduardo de Osa, quienes dieron a conocer sus experiencias en el ámbito reglamentarios de Perú y Colombia.

Igualmente, el doctor José Joaquín Puello, asesor ad vitam del Comité Olímpico Dominicano; Antonio Acosta, presidente de ese organismo; Luis Mejía Oviedo, titular de Center Caribe Sport; Milton Pinedo, incumbente de la Fedomede; Pedro Botello, presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, y el ex pelotero Miguel Batista, entre otros.

Al iniciar el foro, el ingeniero Manuel Estrella, presidente de CDN, resaltó la importancia del mismo.