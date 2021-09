Furcal :"Es un orgullo ser inmortal del deporte dominicano"

Santo Domingo, RD

Hace dos días, el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano anunció la escogencia del ex pelotero Rafael Furcal como nuevo inmortal del deporte dominicano. El ceremonial de instalación será en noviembre próximo.

"Realmente es un orgullo que me hayan escogido, no lo tenía en mi agenda y me siento contento por mi y por mi familia", dice Furcal, en entrevista con Héctor J.Cruz en la sección Actualidad Deportiva de Listín Diaro, disponible en toda la plataforma digital de este diario.

Aclaró, sin quejarse, de que nadie del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano se lo ha comunicado."Me he enterado por la prensa y por amigos que me han felicitado" dijo Furcal, en entrevista Zoom desde su hogar en Weston, Florida.

Furcal duró 14 años en liga mayor jugando para Atlanta, Dodgers, San Luis y Marlins. Fue parte de los campeones Cardenales de San Luis del 2011, siendo su manager Tony La Russa y su compañero Albert Pujols, quien disparó trío de jonrones.

Furcal habla de La Russa, de Pujols, y también recuerda sus mejores momentos en la liga dominicana, en especial el jonronazo conectado al pitcher Damaso Marte para darle a las Aguilas la corona nacional en el torneo 2007-08.