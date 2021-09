Más de 30 jonrones en una temporada

Héctor J. Cruz

El amigo Apolinar Vargas, un dominicano de la diáspora,me envía un resumen de los 11 dominicanos de grandes ligas que dispararon al menos 30 jonrones en una misma campaña, lo que constituye un récord para el país.

Fueron 11 los dominicanos que pegaron más de 30 en el 2004 y dos fueron líderes en sus respectivas ligas: Adrian Beltré en la Nacional con 48 (Dodgers) y Manny Ramírez con 43 en la Americana.

Dato curioso es que Albert Pujols fue segundo de Beltré en la Nacional con 46, y no fue líder de su liga a pesar de tantos jonrones.

La lista es la siguiente:

Adrian Beltre, Dodgers 48

Albert Pujols, San Luis 46

Manny Ramirez, Boston 43

David Ortiz, Boston 41

Moisés Alou, Cubs 39

Vladimir Guerrero, Anaheim 39

Aramis Ramirez, Cubs 36

Alex Rodríguez, Yanquis 36

Sammy Sosa, Cubs 35

Miguel Tejada, Baltimore 34

Tony Batista, Montreal 32

Noten que en el equipo de los Cubs se dio la coincidencia de que lo hicieron tres dominicanos, Moisés, Sosa y Aramis. Sin embargo, los Cachorros quedaron en tercer lugar con marca de 89-73 y no fueron a postemporada... En esa División Central, San Luis fue primero con 105 victorias, Houston segundo con 92. (Los Astros pertenecían a ese grupo en ese entonces. Más adelante se hizo una realineación y Houston pasó al Oeste de la Americana).

ALEGRÍA: Mucho contento existe en la familia de José Sirí, el jardinero super veloz que hace unos días ha sido llamado por los Astros de Houston. Sobre todo porque en sus comienzos ha mostrado su bate, no solamente su defensa. En sus primeros 25 turnos ha pegado 10 hits, promedio de .400, pero 4 jonrones y 8 remolcadas, con un OPS de 1,324.. Sirí, de gran talento, es una novedad porque ha llegado a las mayores a los 26 años, cosa poco usual.. Pero eso no le impide que se establezca y pueda rendir por más de diez años...Ya Nelson Cruz lo hizo pues debutó en las mayores a los 25 años... Siempre he dicho que Sirí merece una oportunidad de juego diario pues son pocos los jugadores de béisbol con ese talento ahora mismo.

Su caso es distinto al numeroso grupo de jóvenes dominicanos que han hecho explosión los últimos años encabezados por los dos Jr. Vladimir y Fernando Tatis, Juan Soto, Rafael Devers, entre otros.

¿INMORTAL? Jon Lester, pitcher zurdo de notable éxito por 16 años en liga mayor, ha alcanzado su victoria 200 de por vida. A los 37 años, Lester empezó este año con Washington y ahora está con los Cardenales de San Luis.. Su récord general es de 200-117 con 3.65, nunca ha ganado 20 juegos, dos veces llegó a 19 y una vez a 18 y en 4 temporadas suma más de 200 ponches con un total de por vida de 2,478…Lester tiene 5 juegos de estrellas y siempre ha estado en el equipo indicado al momento indicado: ha sido campeón de serie mundial tres veces (en 2007 y 2013 con Boston, en 2016 con los Cubs).. Pero esas 200 victorias no significan un Salón de la Fama, a menos que los impredecibles votantes de USA así lo decidan. Caso interesante es el de Max Scherzer que no ha llegado a los 200 triunfos (suma 190), pero sus números dicen que va para Cooperstown con 3 Cy Young y 3010 ponchados.

DE INTERÉS: Los Atléticos de Oakland subieron ayer al lanzador Michael Feliz, a quien habían reclamado de Boston hace un par de días. Feliz estará en su cuarto equipo este año pues anteriormente había lanzado para Piratas, Cincinnati y Medias Rojas... El nativo de Azua está jugando este año en contrato de 1 millón de dólares… El zurdo Framber Valdez, de Houston, mejora su marca de la campaña a 11-5 y 3.07 de efectividad.. En 123 innings ha permitido solo 103 hits y 115 ponches en una buena participación…. Falleció este pasado lunes Jo LaSorda, la viuda del legendario Tom La Sorda. Jo tenía 91 años y fallece 8 meses después de su esposo. Una figura notable de la política dominicana, Guaroa Liranzo, murió ayer a los 98 años... Fue de los hombres de confianza del extinto presidente Joaquin Balaguer…. Ya nació el pequeño de Félix Sánchez y María Dimitrova, una reconocida pareja de deportistas... Felicitaciones…. El veterano César Valdez, de los Orioles, estaba en triple A, pero ayer fue subido por los Orioles.. ¿Será un estelar con Licey el próximo invierno? Lo más seguro.