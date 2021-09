Se coló Milwaukee

Héctor J. Cruz

Los Cerveceros de Milwaukee ya están oficialmente en postemporada. Su ventaja de estos momentos es de 11 juegos y medio sobre San Luis y eso los declara ganadores de la División Central de la Liga Nacional con record de 91-58.

Esto significa que Milwaukee se clasifica por 4to. año corrido, todos bajo la dirección del manager Craig Counsell. Llegaron a playoff el año pasado, perdiendo de los Dodgers en una serie de 3-2. En 2019 fueron eliminados por Washington en un juego de muerte súbita, y en 2018 llegaron a la serie divisional, perdiendo de los Dodgers en 7 partidos.

Su principal bateador de los últimos años, Christian Yelich, estuvo por debajo este año bateando .249-8-48 en promedio, jonrones y remolcadas en 106 juegos. Pero fue compensado por otros: el venezolano Avisaíl García con 27 jonrones, 82 impusadas, el mexicano Luis Urías, tercera base, con 20 Hrs., 69 remolques, y el dominicano Willy Adames, quien llegó a mitad de temporada a jugar el short, con .294-17-51.

Su fuerza principal ha sido el pitcheo de Corbin Burnes (10-4 y 2.34 con 221 ponches en 158 innings), Freddy Peralta (9-4 y 2.57, 181 ponchados en 133 innings, y un gran relevo de Brent Suter, Devin Miller y Josh Hader, este último con 33 salvados en 34 chances, efectividad de 1.34, 92 ponches en 53 innings, 24 hits solamente permitidos.

GRUPO DE 7: Ya suman 7 los dominicanos que han pasado de los 30 jonrones en la presente temporada de MLB. Uno de ellos está con más de 40, Vladimir Guerrero jr. con 46 (líder de todos), y otro está a uno de alcanzar los 40, FernandoTatis Jr., con 39. En el grupo se suman José Ramírez con 35, Rafael Devers 34, Nelson Cruz 31, Jorge Polanco con 31, una sorpresa en Minnesota, y Franmil Reyes, de Cleveland, con 30. ¿Cuál es la marca de más dominicanos que crucen de los 30 una misma campaña?.

LOS DOS MVP: Se ha incrementado muchísimo la controversia sobre los premios MVP de Grandes Ligas este año. En la Americana, algunos periodistas USA dicen que lo de Shohei Ohtani está decidido hace tiempo por su condición de bateador-pitcher..Y en La Nacional, Bryce Harper ha surgido como fuerte competidor de Tatis Jr.. Sigan el tema, que durará hasta que pase la serie mundial..Eso lo informarán en noviembre.

WILD CARD LN: De repente, los Cardenales de San Luis han tenido una racha de 8 ganados, y coronaron este fin de semana con una barrida de 3 ante los visitantes Padres de San Diego. Esa circunstancia coloca a los Cardenales con 79-69, y han sacado una ventaja de 3 juegos en el segundo lugar del wild card de la Nacional. También tiene chance San Luis, y el lío se queda entre esos tres el resto del calendario: San Luis, Filadelfia La victoria de San Luis ayer fue por marcador de 8 por 7, y ahora han ganado 8 de los últimos 11.. Cincinnati pierde 3 de los últimos 10 y San Diego tiene 2-8 en ese mismo período.

WILD CARD LA: En la Americana , Boston barrió a Baltimore y Cleveland le ganó la serie de 3 a los Yanquis, haciendo 22 carreras entre sábado y domingo. El sábado ganaron 11 por 3, y ayer 11 por 1, explotando al estelar Gerrit Cole, quien permitió 7 hits y 7 carreras en 5 innings.. Boston superó 8 por 6 a Baltimore, D.J. Martínez pegó su jonrón 27 con 4 empujadas, y Rafael Devers de 4-2 con una empujada, sumando 105 en la campaña..Toronto, el otro club en competencia, le ganó 5 por 3 a Minnesota..Vladimir Guerrero Jr. pegó de 4-3, y suma 105 impulsadas..Toronto es el mejor club de septiembre con 15-3.. ¿Cómo está el wild card de la liga? Boston primero con 86-65, Toronto segundo con 84-65 a 1 juego, Yanquis a 2 y medio con 83-67 …Y Oakland , 81-67, a 3 y medio…

DE INTERES: El presidente Luis Abinader está en Nueva York, y ayer a mediodía entregó placas de reconocimiento a varios dominicanos destacados en la diáspora, específicamente en esa área de la parte Este..Entre ellos estuvo el colega Tenchy Rodríguez por lo cual le felicitamos de todo corazón.. Me parece que fue la única figura del deporte reconocida, y ese es un gran logro. Tenchy se escucha cada día en la Z101, es un fajador y no tiene “pelos en la lengua”… Dizque Manny Machado le fue encima, oralmente, a Fernando Tatis Jr.. por un lío que hubo en el home plate cuando Tatis protestó un strike cantado. En la controversia expulsaron al manager Jayce Tingler, y Machado “le entró “ a Tatis jr…¿Qué pasó? ¿Hay una vieja rencilla o fue un incidente del momento?.. Machado era el mejor pagado del equipo con 300 millones, llegó Tatis y le dieron 340 millones.. Ahora, Tatis es el ídolo, no solo de los Padres, también del beisbol..¿Celos? .