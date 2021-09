Misceláneos jugadores dominicanos en Grandes Ligas (8)

MARIO EMILIO GUERRERO

PASADO DE LIBRAS: Felipe Rojas Alou contó que, siendo mánager de los Leones de Caracas en 1978, Francisco Rivero, gerente del equipo, le pidió que viera a un “muchacho gordo” que podía conectar la pelota duro. “El joven realmente podía batear muy bien y me gustó lo que vi de su poder, pero no podía recomendar a un chico tan pasado de libras a Montreal”, apuntó Alou. Agregó que “recuerdo que pesaba unas 250 libras y estaba seguro de que ese chico regordete, jamás daría el grado, por lo que se lo mostré a otro scout”. “El tipo dijo que no lo firmaba, porque no le gustaba el cuerpo del muchacho”, expuso Felipe. “El chico siguió conectando la pelota fuera del parque hasta que finalmente se lo recomendé a los Expos”, concluyó Alou. Montreal firmó a Andrés Galarraga en 1979 y el “muchacho gordo” se convirtió en un toletero e inicialista de 6’ 3” y 235 libras. Galarraga disparó 398 cuadrangulares en una carrera de 18 años en las Grandes Ligas que concluyó en 2003.

LA CAMISETA: Se jugaba un partido de los entrenamientos en Phoenix, entre Atléticos e Indios, en 1986. Mike Davis, de Oakland, corría en la inicial y Carney Lansford conectó un elevado detrás de la tercera base que se abrió a foul y fue a parar junto a la verja de alambre que separa el campo de las gradas. El jardinero izquierdo Mel Hall corrió hacia la pelota, pero al notar que éste tardaba en hacer el corte y prestaba más atención a la cerca que a la pelota, el torpedero dominicano Julio Franco fue a ver qué estaba pasando. Franco comenzó a reírse histéricamente al ver que a Hall se le había enganchado una manga de su camiseta en un alambre de la verja y no podía mover el brazo para lanzar la bola. En el ínterin, los corredores anotaron, incluyendo el lento Lansford, que se acreditó el primer jonrón dentro del parque de su carrera. Pat Corrales, dirigente de Cleveland protestó la jugada ante el árbitro de tercera, Don Denkinger, argumentando que la pelota estaba muerta. Mientras Corrales expresó luego del partido que nunca había visto algo semejante, Jackie Moore, mánager de los Atléticos dijo que “por primera vez era testigo de una discusión sobre si una bola o un pelotero estaban en juego”.