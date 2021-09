No es por chepa

Héctor J. Cruz

A raíz de la posibilidad de que dos dominicanos ganen el liderato de bateo de ambas ligas mayores, Americana y Nacional, rueda el dato de que han sido 9 los quisqueyanos que han logrado tal distinción desde el primero, Mateo Alou en 1966.

Pero, es cierto que tanto Vladimir Guerrero jr. como Juan Soto tienen ese chance, y eso se sabrá muy pronto pues la campaña regular de MLB finaliza dentro de 16 días, el 3 de octubre.

Mientras, quiero resaltar el hecho de que, no siendo fácil ganar un liderato de bateo en Grandes Ligas, en el caso de los dominicanos ninguno lo hizo por “chepa”, tuvieron su calidad , no solo al instante de esa temporada, si no a través del tiempo. Veamos de qué se trata , sobre todo sus logros globales y su promedio de por vida.

El grupo es el siguiente:

Mateo Alou, Piratas 1966 .342

Ricardo Carty, Atlanta 1970 .366

Julio Franco,Texas 1991 .341

Alex Rodríguez, Seattle 1996 .358

Manny Ramírez, Boston 2002 .349

Albert Pujols, San Luis 2003 .326

Hanley Ramírez, Marlins 2009 .342

José Reyes, Mets 2011 .337

Juan Soto, Washington 2020 .351

Los números

Mateo Alou tuvo promedio de por vida de .307, más 10 años por encima de los.300 puntos.

Rico Carty bateó para .299 y en 7 ocasiones pasó de los.300 puntos.

Julio Franco, que jugó más de 20 años, tuvo .298 más 7 campañas en los .300.

Alex Rodríguez –Alex El Bellaco- terminó con .295, más 9 años en los .300.

Manny Ramírez, muy divertido siempre, tuvo un excelente .312 con 11 años por encima de .300 y otros dos más en los cuales agotó algunos 200 turnos solamente.

Albert Pujols está en .297, con 10 años en los .300, sus primeros 10 en San Luis. Su último año con los Cardenales, 2011, bateó para .299, y en 9 años con los Angelinos jamás llegó a los .300. De San Luis salió con .328, y luego ha bajado 29 puntos.

Hanley Ramírez tuvo .289 más 5 en los .300.

José Reyes finalizó en .283 con 3 en los .300 puntos. Y Juan Soto, con casi 4 años de acción, tuvo en 2020 su primera campaña en los .300, que fue de .351.

Todo eso fue y es cuestión de calidad, no de chepa.

DE LAS ESTRELLAS: Ayer creó rumores el asunto de que las Águilas Cibaeñas anunciaron al jardinero Eric Filia para el próximo torneo, un jugador que había sido refuerzo de las Estrellas los últimos campeonatos. Hay unas reglas para jugadores importados que se mantienen en reserva de los equipos hasta determinada fecha..De ahí en adelante pueden ser tomados por otros clubes, si no son protegidos. Ese fue el caso de Filia, según la consulta a Felix Peguero, gerente de las Estrellas, quien respondió lo siguiente: “nos vamos en otra dirección. Es un ejemplo de un importado que no fue protegido por nosotros. Lo mismo pasó con Cristian Bethancourt hace unos años, las Águilas no lo protegieron y vino con nosotros las Estrellas.”

DE INTERÉS: Salvador Pérez disparó su jonrón 45 ayer empatando con Vladimir Guerrero en el liderato de la liga. Eso significa que Vladi tiene nueva visita, además del japonés Shohei Ohtani… Fernando Tatis Jr. también la sacó, su 39, y ya no tendrá problemas en producir más de 40… Jesús Sánchez, el jardinero de los Marlins, es un tipo alto de 6 pies, 3 pulgadas, apenas 23 años ... En la temporada tiene 12 jonrones y 31 impulsadas, pero está super caliente. En los últimos 7 juegos batea .296-5-10 y en los últimos 15 lo hace para .259-7-16.