El poder del "Juez"

Héctor J. Cruz

Aaron Judge, jardinero de los Yanquis de Nueva York, es un pelotero interesante. No tanto por su evidente poder jonronero, demostrado en 5 de sus seis campañas, menos en 2020 (la temporada del Covid), cuando solo participó en 28 juegos (calendario de 50) debido a lesiones.

Pero es un atleta relevante, mide 6 pies 7 pulgadas, tiene una defensa con gran despliegue hacia todos lados y un brazo poderoso y certero.

Ahora, en esta temporada 2021 suma 33 jonrones con 79 remolcadas, en un año agridulce para los Yanquis., Se supone que con la adición de talento caro y experimentado durante el invierno, el club tendría la posibilidad de ganar entre 95-100 juegos, pero se quedarán cortos. Apenas tienen proyección de alcanzar 90 victorias, y eso hoy en día no sirve para mucho en algunas divisiones.

¿Por qué? Porque ahora la meta es ganar 100, y así puede comprobarse con equipos como Tampa, White Sox, Houston, Milwaukee, Gigantes y Dodgers.

El caso es que Judge luce que todavía no ha hecho conciencia de su rol de líder del equipo, desde que llegó allí con grandes luces en 2016. El fue electo por los Yanquis en el draft en primera ronda 2013 , y subió a MLB 3 años después.

En 2017 dejó sentado que sería un gran pelotero de jonrones cuando despachó 52, aunque se ponchó 208 veces, siendo líder de la liga. Pero dicen que a veces a los jonroneros se les perdona los muchos ponches, aunque compensan por otro lado.

Su caso, sin embargo, está relacionado con que no maneja bien la zona de strike. Recibe pocas bases por bolas (350 bases por 716 ponches de por vida) y eso le otorga mucha vulnerabilidad pues lo despachan rápido cuando los tratan con rompientes fuera de la zona .

Judge tiene 29 años y sus 152 jonrones de la actualidad lo pintan hacia un futuro jonronero no necesariamente de Salón de la Fama. Si no hay lesiones podría pasar de los 400, siempre que se mantenga saludable.

EL DINERO: De otro lado, está jugando ahora en contrato simple de un año por US$10 millones, y será agente libre en 2023. Creo que debe apresurarse a dominar la zona de strike para mejorar a plazo inmediato. Más bases por bolas, menos ponches, darán más jonrones.

DE INTERÉS: Los Yanquis vencieron a este lunes temprano, en casa, en un partido reasignado. Había sido suspendido a fines de julio por una tormenta.,. En el cierre del octavo perdían 5-2, pero llegó jonronazo de tres vueltas por Aaron Judge, y ganaron el décimo por hit remolcador de Gary Sanchez. El joven dominicano Luis Gil tuvo una salida para lamentar: 6 innings, 7 hits, 3 jonrones, 5 carreras, una base y 8 ponches.. Terminó bien y se mantuvo en el box al menos seis entradas. Tiene marca de 1-1 y 2.88 de efectividad… Joey Gallo pegó su jonrón 33 de la temporada, pero en términos generales el hombre no está bien.. Por ejemplo, en la temporada batea .196-33-70, pero añade 192 ponches.. Con los Yanquis batea .134 con 7 jonrones y 15 empujadas en 134 turnos… Además, tiene 32 bases por bolas por 67 ponches, y un pobre OBP de .299.. Un bateador asi yo no lo quiero en mi equipo.. Dice Dusty Baker, manager de Houston, que José Siri le recuerda a César Cedeño cuando era joven..Siri promete, pero ya tiene 26 años.. Cuando Cedeño debutó con los Astros el 20 de junio de 1970 tenía solo 19 años... Baker exagera, sin lugar a dudas….Claro, a Siri deberían enseñarle el bateo de contacto para que explote su gran velocidad.. Tiene tremendo talento…. Los Filis pusieron para asignación al lanzador Enyel de los Santos..El apareció en relevo 26 juegos, récord de 1-1 y 6.75 de efectividad en 28 innings…. Anote el jonrón 45 para Vladimir Guerrero Jr., tomando el liderato de las mayores, uno por encima de Shohei Ohtani.., Toronto superó a Tampa 8 por 1. … Llegó la corredora Marileidy Paulino luego de su éxito en la Liga Diamante. En los 400 metros ganó dos carreras y en la tercera llegó en segundo lugar. Excelente actuación… Ahora, a descansar, a ver como maneja los medios y la parte social y un largo etcétera.. Ella tiene la ventaja de la edad, 24 años, es decir que no es una niña.