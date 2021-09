Misceláneos de jugadores dominicanos en GL (VII)

MARIO EMILIO GUERRERO

Marcas compartidas

El récord de más temporadas remolcando 100 o más carreras en Grandes Ligas es de 14 y lo comparten Alex Rodríguez (1996, 1998–2000, Seattle; 2001–03, Texas; 2004–10, Yankees) y Albert Pujols (2001-10, San Luis; 2012, 2014, 2016-17, Angelinos). Rodríguez posee, igualado con Lou Gehrig (1926-18, Yankees) y Jimmy Fox (1929-35, Atléticos de Filadelfia; 1936-41, Medias Rojas), la marca de 13 campañas consecutivas empujando 100 o más vueltas). El récord en la Liga Nacional es 10 y está en poder de Pujols (2001-10, San Luis).

Fernando Tatis ostenta la marca de Grandes Ligas de carreras impulsadas en una entrada con 8. Tatís impuso el récord cuando militando con los Cardenales en 1999 conectó dos grand slams en el tercer inning de un juego contra los Dodgers. Alex Rodríguez es dueño de la marca en la Liga Americana con siete carreras remolcadas en el sexto episodio del último juego de la temporada 2009 de los Yankees contra Tampa Bay.

Mélido y Pascual

En 1990, Mélido Pérez, lanzando con los Medias Blancas, no permitió hits en un partido que fue limitado a 6 entradas por causa de la lluvia. Dos años antes, su hermano Pascual, con los Expos, también tiró un no-hitter en un encuentro que sólo duró 5 episodios debido a la lluvia. Como ambos desafíos no alcanzaron las 9 entradas no son considerados juegos sin hits.

Más de 4000 hits

Julio Franco terminó su carrera con 2586 hits en las Grandes Ligas, 626 en las ligas menores estadounidenses, 358 en la Liga Mexicana, 286 en la Liga Japonesa, 267 en la Liga Invernal Dominicana y 156 en la Liga de Corea. En total, logró 4.279 hits en su carrera. Eso lo coloca en el reducido grupo de jugadores que han disparado 4,000 hits en la historia del béisbol.

Juan Samuel

En 1984, Juan Samuel debutó en las Grandes Ligas con los Filis, remolcando la carrera ganadora en 13 partidos, una marca de todos los tiempos para un novato en Grandes Ligas. En esa campaña agotó 701 turnos, récord para un jugador de primer año y un bateador derecho en una campaña. Ese año disparó 19 triples, lo que representa también una marca para un novato y, además, se convirtió en el único novato en registrar 70 o más extrabases y 70 o más bases robadas en una temporada.

