Colombia por la Pista, ADOCOSE y Construweekend!

Félix Olivo

Santo Domingo

Hola Fiebruses. Varios eventos a destacar en los últimos días, a los que damos cabida en esta entrega.

Tour Colombia por la Pista: Organizado por un servidor, 29 personas (27 golfistas), se dieron el lujo de jugar cuatro de los mejores campos de Bogotá: Militar, Lagartos, San Andrés y Rincón de Cajicá. El tour incluyó un gran coctel de bienvenida en el hotel W, sede de la travesía. Visitamos además un gran espacio llamado G Lounge, un verdadero lujo de restaurante con simuladores en pantallas gigantes, en el que tuvimos una gran fiesta gracias a ProColombia. También visitamos el Cerro de Monserrate, desde donde la vista de la capital evoca los mejores recuerdos, y claro, Andrés Carne, cita obligada, donde la rumba, buena gastronomía y el mejor ambiente son las principales características. Definitivamente volveremos, y ya estamos haciendo aprestos de repetir en enero, así que vayan preparándose a gozar de lo lindo en la preciosa Colombia.

Torneo ADOCOSE: Gran evento celebrado en La Cana Golf Club (también organizado por un servidor), en el que la clase aseguradora se dio cita en un gran abrazo de confraternidad para celebrar tras un año de suspensión debido a la pandemia. Es bonito ver cómo empresas que son competencia se dan las manos, como solo el golf lo puede lograr. Ese fin de semana se olvidan los negocios y se acude a celebrar que el sector seguros sigue siendo uno de los mas dinámicos del país, y qué mejor forma que celebrarlo con un majestuoso torneo de golf en el que 120 jugadores compitieron sanamente y en franca camaradería. Los resultados pueden verlos en nuestra web, www.fiebredegolf.com

Construweekend: Cada año, Mario Betances y su equipo se toman muy en serio la realización de este evento que aglutina las principales empresas del sector de la construcción. El evento se llevó a cabo en su sede de siempre, el Punta Espada Golf Course, y allí se dieron cita los principales actores del mundo de la construcción, también celebrando la gran oportunidad de verse las caras sobre los fairways, y además darse la oportunidad de aportar a una gran causa como es la que desarrolla la Fundación Forjando un Futuro. No estuve en el torneo porque me coincidió con la fecha con el ADOCOSE, pero el año que viene nos veremos las caras. ¡Bien hecho, Flaco!

Up and Down

