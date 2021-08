Real Madrid se impone por la mínima al Betis

AP

SEVILLA, España

En medio de las crecientes versiones sobre la llegada inminente de Kylian Mbappé, Real Madrid encontró la forma de ganar el partido.

Dani Carvajal apareció con una gran volea para que el Madrid se impusiera 1-0 en su visita sabatina al Betis, lo cual le colocó provisionalmente en la cima de La Liga española.

Carvajal realizó su derechazo antes de que el pase del francés Karim Benzema cayera al césped, y batió al arquero portugués Rui Silva a los 61 minutos.

El tanto llegó en una contra gestada por el brasileño Vinícius Júnior, quien de nuevo fue decisivo para el equipo de Carlo Ancelotti.

Y ello bastó para que el conjunto merengue asumiera el liderato con siete unidades, a la espera de lo que suceda este domingo con el Atlético de Madrid ante Villarreal, y el Barcelona frente al Getafe. Ambos tienen opciones de superar al conjunto blanco al cierre de la tercera jornada.

“Veníamos de dos partidos de hacer muchos goles, pero también de encajar. Hoy la tarea era más bien defensiva, intentar mantener la portería a cero”, dijo Carvajal. “Al final, con uno de nuestros zarpazos hemos podido marcar para tener una victoria muy importante”.

Carvajal —quien en la jornada pasada ingresó a los 65— volvió a la titularidad tras un largo periodo marcado por las dolencias. En 2021 había participado en cinco partidos en todas las competencias debido a las lesiones musculares.

Celebró su primer tanto en un duelo de liga desde el 30 de noviembre de 2019 ante el Alavés.

“Se lo dedico a mi mujer, a mi hijo, quienes han estado ahí, en este año no muy bueno y ojalá que este gol signifique una buena racha”, manifestó Carvajal.

El lateral merengue destrabó un duelo complicado en el que su equipo apenas había generado una opción antes de irse al descanso con un disparo rasante de Benzema en los primeros minutos.

La jugada del gol vino precedida de un contragolpe del Betis, en el que Juan Miguel Jiménez se quedó con el esférico tras una falla del zaguero brasileño Eder Militao, pero no aprovechó un pase al centro del área para Sergio Canales.

El Madrid se quedó con el esférico y terminó consiguiendo la diana del triunfo.

Fue el último encuentro del Madrid antes del martes, cuando se cierra el periodo de transferencias veraniegas. El París Saint-Germain reconoció esta semana que había rechazado una oferta del Madrid por Mbappé.

Sin embargo, el conjunto francés añadió que estaba abierto todavía a negociaciones.

“Todo lo que sea mejorar la plantilla es bueno”, dijo Carvajal a la TV. “A ver si en los próximos días puede cerrarse lo de Mbappé, porque la verdad es un gran jugador”.

Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Madrid, se negó a dar detalles.

“Entendemos que los aficionados tienen expectativa. Todos los medios están hablando de eso, pero no tenemos nada que decir”, dijo.

En la última acción, el arquero belga Thibaut Courtois salvó al Madrid de encajar el tanto de la igualdad al contener el remate rasante del lateral Martín Montoya.

El cuadro bético quedó con un par de puntos en la 14ta posición.

LA MARCHA PERFECTA

El delantero marroquí Youssef En-Nesyri (40’) celebró su segunda diana del curso para que el Sevilla lograra igualara 1-1 en su visita al Elche, que había tomado la ventaja por conducto del chileno Enzo Roco (11’).

El cuadro hispalense dejó escapar puntos por primera ocasión en el torneo para quedarse con siete unidades en el subliderato; Elche es 15to con con dos.

VICTORIA DE ATHLETIC CLUB

El delantero Iñaki Williams (34′) marcó el tanto con el que el Athletic Club venció como visitante 1-0 al Celta de Vigo.

El equipo vasco es 7mo con cinco unidades; el cuadro gallego sigue sin triunfo para ubicarse en la 17ma posición con un punto.

REAL SOCIEDAD HILA VICTORIAS

La Real Sociedad venció 1-0 al Levante con un tanto de Ander Barrenetxea, para hilar triunfos en el curso.

La Real cuenta con seis unidades en la quinta posición; el equipo granota es 14to con dos.