Barranquilla, sede de Juegos Panamericanos en 2027

AP

BOGOTÁ

La ciudad caribeña de Barranquilla será la sede de la vigésima edición de los Juegos Panamericanos en 2027, confirmó el viernes el presidente de la organización deportiva continental encargada de realizar esas justas.

Neven Ilic, presidente del organismo Panam Sports, formalizó el otorgamiento de la sede, que resultó todo menos sorpresivo, durante una ceremonia realizada por la noche.

La ceremonia se inició con un retraso de una hora, 40 minutos en el Centro de Eventos Puerta de Oro de Barranquilla. Entre los asistentes estuvieron el chileno Ilic, el presidente de Colombia Iván Duque, la gobernadora del departamento del Atlántico Elsa Noguera, el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo, así como los deportistas Anthony Zambrano, Catherine Ibargüen, Carlos Ramírez, Lorena Arenas, Ingrit Valencia, Alex Cujavante, Yeni Arias, Raúl Mena y Édgar Rentería.

“Barranquilla es la sede de los Juegos Panamericanos 2027. ¡Felicitaciones!”, anunció Ilic en un breve discurso.

Desde el comienzo de la tarde, la organización había emitido un tuit en el que anticipaba: “Las Américas se teñirán de amarillo, azul y rojo”, los colores de la bandera de Colombia, además de indicar que ese país tenía un anuncio importante que hacer por la noche.

Será la segunda ocasión que Colombia albergue la competición deportiva continental, después de organizarla en 1971, en Cali.

En 2023, los Juegos se llevarán a cabo en Santiago de Chile.

Barranquilla celebró los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1946 y 2018, los Bolivarianos de 1961 y es la casa de la selección nacional de fútbol de Colombia para los partidos de las eliminatorias al Mundial.

“Barranquilla demuestra la pujanza de Colombia y ni la pandemia le impidió el sueño de seguir adelante la iniciativa de efectuar los Juegos... todos unidos nos alistaremos durante seis años para lograr un gran propósito”, manifestó Duque.

“Esta es una ciudad que se ha preparado para pensar en grande, vamos a demostrar lo que significa la Puerta de Oro de Colombia y este es un proyecto de país”.

La ciudad iba a ser este año la sede de la final de la Copa América que iban a organizar conjuntamente Colombia y Argentina. El torneo se mudó de emergencia a Brasil, en medio de las protestas contra el gobierno de Duque en Colombia y del creciente número de contagios de COVID-19 que se registraba en este país y Argentina en junio.

El alcalde Pumarejo advirtió que habrá retos en el camino para este nuevo compromiso, pero confió en que Barranquilla y Colombia puedan cumplir.

“Ahora viene lo más duro (la organización), no podemos quedar mal a las 41 naciones y con quienes se la jugaron con nosotros”, dijo. “Muchas gracias, Neven. Barranquilla no te va a fallar”.

Zambrano, medalla de plata en los 400 metros planos en los Juegos Olímpicos de Tokio, confía ahora en una brillante campaña de los colombianos en el certamen continental.

“Es histórico que Barranquilla sea sede de los Juegos Panamericanos y me siento orgulloso porque sé que voy a participar y con los nuevos talentos podemos obtener muchas medallas”, dijo.