Grandal vuelve y empuja 8; Medias Blancas se imponen

Yasmani Grandal debe trabajar todavía un poco para recuperar la energía que requieren sus labores de cátcher, tras casi dos meses de ausencia por una lesión de rodilla.

En cambio, su bateo luce magnífico.

Grandal logró dos cuadrangulares y produjo la friolera de ocho carreras en su regreso tras permanecer en la lista de los lesionados, para que los Medias Blancas de Chicago vencieran el viernes 17-13 a los Cachorros de la misma ciudad.

Las ocho remolcadas igualaron el récord para un pelotero de la franquicia. El cubano ambidiestro jamás había empujado ese número en las Grandes Ligas.

Además, Grandal aportó un doble y un sencillo.

“Me sentí bastante cansado a la mitad del juego, luego de correr, bloquear, moverme detrás del plato. Pero todo vendrá con el trabajo”, comentó. “Gracias a Dios estoy de regreso y tengo un mes de juegos para recuperar la energía y sentirme bien en los playoffs”.

También el manager Tony La Russa está contento por el retorno de Grandal.

“Evidentemente ha trabajado mucho, porque su swing estaba afinado”, dijo. “Quiero decir que tuvo una producción realmente impresionante”.

Su compatriota José Abreu, añadió tres hits y un par de impulsadas por los Medias Blancas, que mejoraron como locales a una foja de 43-23, la más destacada de la Liga Americana en este año. Otro cubano, Luis Robert, bateó tres inatrapables y anotó tres veces, en tanto que su paisano Yoán Moncada amplió a 13 juegos su seguidilla pegando de hit.

Los Medias Blancas, líderes de la División Central de la Liga Americana, mejoraron a una foja de 4-0 ante los Cachorros. Los vencieron en la serie de la campaña, algo que no habían conseguido desde 2014.

Los Cachorros, cuartos de su división, anotaron seis veces en la primera entrada frente a Dallas Keuchel, pero no pudieron sostenerse ante el poderoso bateo de los Medias Blancas.

El dominicano Reynaldo López (3-1) resolvió cinco innings, en los que repartió siete ponches, para salir victorioso.

La derrota fue para Adrian Samspon (0-1).

Por los Cachorros, el venezolano Robinson Chirinos de 4-1 co una anotada y una empujada.

Por los Medias Blancas, los cubanos Robert de 5-3 con tres anotadas y una producida, Abreu de 5-3 con tres anotadas y dos impulsadas, Moncada de 4-1 con dos anotadas y dos remolcadas, Grandal de 6-4 con dos anotadas y ocho producidas. Los dominicanos Eloy Jiménez de 3-1 con tres anotadas y dos producidas, Leury García de 5-0. El venezolano César Hernández de 5-0.