Segura aporta sencillo en la 11ma; Filis se imponen

AP

FILADELFIA

Jean Segura aportó un sencillo cuando había un out de la undécima entrada, y los Filis de Filadelfia se impusieron el viernes 7-6 sobre los Diamondbacks de Arizona, en un encuentro que deparó muchos vuelcos al final.

Brad Miller empató la pizarra por medio de un jonrón de dos carreras en el décimo inning, mientras que Bryce Harper conectó otro cuadrangular por los Filis, quienes cortaron una seguidilla de tres derrotas y ganaron por tercera ocasión en 11 compromisos.

Filadelfia permaneció cinco juegos y medio detrás de Atlanta, líder de la División Este de la Liga Nacional.

Christian Walker disparó un cuadrangular de dos anotaciones en el noveno capítulo, mientras que el dominicano Ketel Marte bateó un jonrón de dos carreras, el cual significó la ventaja en el décimo capítulo.

Pero ello no bastó para Arizona, el peor equipo de la Liga Nacional, con una foja de 44-86.

Segura puso fin al maratón de cuatro horas y 12 minutos al conectar un sencillo con un out hacia el jardín derecho ante Taylor Clarke (1-1) para empujar al venezolano Ronald Torreyes.

El triunfo fue para el dominicano Enyel de los Santos (2-2).

Por los Diamondbacks, el venezolano David Peralta de 4-1. El dominicano Marte de 2-1 con una anotada y dos impulsadas.

Por los Filis, los venezolanos Odúbel Herrera de 5-1 con una anotada, Freddy Galvis de 4-1, Torreyes de 1-0 con una anotada. Los dominicanos Segura de 6-2 con una anotada y una producida, Jorge Bonifacio de 1-0.