Tras la segunda victoria seguida

Santo Domingo, RD

Marileidy Paulino estará en busca de su segunda victo­ria seguida cuando parti­cipe este sábado en la ciu­dad de París, Francia, en la cuarta prueba correspon­diente a los 400 metros pla­nos de la Liga Diamante.

Paulino viene de impo­nerse con un tiempo de 50.40 segundos en la an­terior carrera celebrada el pasado miércoles en Lau­sana, Suiza en el que fue su debut en la famosa serie de eventos.

La dominicana viene de ser doble medallista de pla­ta en los Juegos Olímpicos de Tokio en los cuales en­tró segunda en su prueba de los 400 metros y ade­más formó parte del equipo 4X400 metros mixtos que también ocupó el segundo lugar.

Su victoria anterior en la tercera de cuatro patas que se disputan este año en la Liga Diamante en su espe­cialidad la dejó en el sex­to lugar en sentido general con ocho puntos.

La primera carrera fue el 23 de mayo en Gateshead, Inglaterra y en la cual que­daron en los tres primeros lugares la norteamericana Kendall Ellis (51.86), la ja­maiquina Stephenie Ann McPherson (51.96) y Lie­ke Klaver, de Países Bajos (52.03).

El 13 de julio, otra vez en Londres, el triunfo co­rrespondió a McPherson (50.44), seguida por la británica Jodie Williams (50.94) y Klaver (51.54).

Paulino fue seguida en la prueba anterior por Sa­da Williams, de Barbados con 50.77 y la estadouni­dense Queanera Hayes con 51.06.

La criolla buscará seguir sumando puntos rumbo a la final en Zurich progra­mada para los días 8 y 9 de septiembre.

En la carrera de hoy, se verá otra vez con la esta­dounidense Allyson Felix, quien quedó en el tercer lu­gar (medalla de bronce) en los Juegos Olímpicos.

La ganadora del oro en esa opotunidad, Shaunae Miller-Uibo, de Bahamas no está participando en la Liga Diamante.

“Estoy feliz con la carre­ra de esta noche. Estaba un poco frío, pero no me mo­lestó. Había un poco de viento lo que hizo la carre­ra difícil. Así que estoy fe­liz con el resultado. Vamos ahora a París. Mi última ca­rrera de la temporada se­rá en Zurich y luego de eso me tomaré un descanso de 15 días”, dijo Paulino a la página de la Liga Diamante luego de su victoria.

La clasificación en los 400 metros es liderada por Stephanie Ann McPher­son, de Jamaica, y Lieke Klaver, de Países Bajos, con 15 puntos cada una, segui­das por Sada Williams y la polaca Natalia Kaczmarek con 10, Jodie Williams, de Gran Bretaña con 9, Pauli­no y Kendall Ellis, de Esta­dos Unidos, con ocho cada una.

En la carrera del miér­coles, McPherson no par­ticipó, Klaver quedó en el sexto lugar (51.73), Kacz­marek fue cuarta (51.10) y Williams entró en el sépti­mo puesto (52.12).

McPherson (49.61), Wi­lliams (49.97) y Hayes (50.88) quedaron en los lu­gares cuarto, sexto y sép­timo en la final de los 400 metros planos de los Jue­gos Olímpicos de Tokio.

SEPA MÁS

Quinto carril.

La prueba está previs­ta para comenzar a las 11:05 de la mañana.

La dominicana ha sido colocada en el quinto carril de salida y estará flanqueada por Allyson Felix, la ganadora de 11 medallas olímpicas, in­cluyendo siete de oro, en el carril seis y por la ho­landesa Femke Bol (4), medalla de bronce en los 400 metros con va­llas en los Juegos Olím­picos de Tokio y quien se ha anotado ya cinco triunfos en esa especiali­dad en esta edición de la Liga Diamante. Comple­tan el grupo Kaczmarek (1), Candice McLeod (2), Amandine Brossier (3), Hayes (7) y Sada Williams (8).