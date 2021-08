Marileidy Paulino: "Estoy feliz con la carrera de esta noche"

Santo Domingo

Marileidy Paulino, ganadora de la prueba de los 400 metros planos en la reunión de Lausana, Suiza, correspondiente a la tercera fecha de la Liga Diamante, apunta ahora a la carrera del sábado en París para seguir sumando puntos rumbo a la final en Zurich programada para los días 8 y 9 de septiembre.

“Estoy feliz con la carrera de esta noche. Estaba un poco frío, pero no me molestó. Había un poco de viento lo que hizo la carrera difícil. Así que estoy feliz con el resultado. Vamos ahora a París. Mi última carrera de la temporada será en Zurich y luego de eso me tomaré un descanso de 15 días”, dijo a la página de la Liga Diamante.

Paulino, doble medallista de plata en los pasados Juegos Olímpicos Tokio 2020, quedó primera con un tiempo de 50.40 segundos en la tercera de cuatro pruebas clasificatorias. En las primeras dos no participó, pero su victoria le suministró ocho puntos y la dejó colocada en el sexto lugar de la tabla de posiciones.

Sada Williams (50.77), de Barbados y Quanera Hayes (51.06), de Estados Unidos terminaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

En la prueba del sábado, Paulino se verá de nuevo con la legendaria norteamericana Allyson Felix, quien logró la medalla de bronce (49.46) en Tokio por detrás de los 49.20 de la dominicana y los 48.36 de la bahameña Shaunae Miller-Uibo, quien no está participando en la Liga Diamante.

La clasificación en los 400 metros es liderada por Stephanie Ann McPherson, de Jamaica, y Lieke Klaver, de Países Bajos, con 15 puntos cada uno, seguidas con Williams y la polaca Natalia Kaczmarek con 10, Jodie Williams, de Gran Bretaña con 9, Paulino y Kendall Ellis, de Estados Unidos, con ocho cada una.

En la carrera del miércoles, McPherson no participó, Klaver quedó en el sexto lugar (51.73), Kaczmarek fue cuarta (51.10) y Williams entró en el séptimo puesto (52.12).

McPherson (49.61), Williams (49.97) y Hayes (50.88) quedaron en los lugares cuarto, sexto y séptimo en la final de los 400 metros planos en Tokio.

De su lado, Yancarlos Martínez quedó en el quinto lugar en la prueba de los 200 metros planos con un tiempo de 20.30 segundos.

El puesto le valió para lograr cuatro puntos y también estará en acción el sábado en la reunión que se celebrará en París. Martínez también debutó este año en la Liga Diamante y ocupa el lugar número 13 en su prueba.