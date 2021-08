Mets en negativo

Héctor J. Cruz

Los Mets de Nueva York fueron barridos el fin de semana por los Dodgers de Los Angeles.. Duele mucho más cuando eso se produce en tu propia casa, y en momentos en que estás peleando muy cercano por un puesto en la División.

Luego de perder el domingo, el equipo que dirige el dominicano Luis Rojas se puso en 59-58, y hacía mucho tiempo que no enfrentaban una marca negativa. Eso dio origen a que sus dos rivales de división Este, Atlanta y Filadelfia, se despegaran a 2 y medio, ambos con marca igual de 62-45.

Las noticias de los Mets siguen negativas. El estelar lanzador Jacob deGrom sigue en lista de lesionados, no tiene fecha de regreso, el short Francisco Lindor sigue fuera, y también se lesionó el otro boricua, Javier Báez, recién llegado en los negocios del mes de julio. La anemia ofensiva del equipo ha tomado nuevo espacio, y ahí están también los problemas de su cuerpo monticular. Anoche iniciaban una serie contra los Gigantes, pero las cosas no pintan bien.

EL UTILITY: El venezolano Marwin González fue colocado en asignación por los Media Rojas de Boston. Marwin, de 32 años, fue firmado de la agencia libre durante la pausa invernal, y fue buena contratación porque venia de rendir buenos frutos en sus dos equipos anteriores Minnesota y Houston. Además, puede jugar más de 5 posiciones, y su rendimiento ofensivo siempre ha sido adecuado.

Sin embargo, los resultados fueron malos, su promedio de .202 no da para mucho, 2 jonrones, y el club decidió dejarlo fuera. De por vida Marwin tiene promedio de .256 con 98 jonrones.. Si alguien lo necesita, estará en la agencia libre en breve.

JONRONERO: Chris Davis, inicialista de los Orioles de Baltimore, impresionó con un gran poder jonronero en tiempos pasados. En 2013 fue líder de jonrones y de empujadas con 53-138, aunque se ponchó 199 veces. En 2015 repitió una buena campaña con 47 jonrones, 117 impulsadas, y logró un gran contrato 7 años por US$161 millones.

Pero en los últimos años las lesiones han precipítado su carrera. Casi no pudo jugar el año pasado, y este año no se había dejado ver. Davis , de 35 años, optó por el retiro y abandona el beisbol con una fortuna y 295 cuadrangulares, más 1160 hits.

Tuvo una carrera decente, aunque sus ponches eran un factor negativo: en dos campañas pasó de los 200, sin ningún problema.

TRUJILLO: Es un tema que no se habla mucho aquí, pero hay una noticia relevante para los Toros del Este..Con ellos estaría narrando el próximo torneo Johnny Trujillo, quien ya ha narrado pelota al menos con el Licey y las Estrellas.. El reside en Nueva York, y ha estado laborando en juegos del torneo invernal para Direct TV y también trabaja para los Mets …¿Por quién entrará Johnny?. No me dijeron, pero lo dejamos en pendiente. Así que este 27 de octubre estaremos escuchando a Johnny con “pelotica de mi vida”… Tendrá que hacer adaptaciones a los Toros.

AYUDA: Los Padres de San Diego están en serios problemas en su plan de asistir a play off.. Los Dodgers dominan el wild card de la Nacional y tienen 6 juegos por encima de los Padres, que se cayeron hace dos meses.. Tienen problemas en su pitcheo con Chris Paddack y Yu Darvish en lista de lesionados, y por eso han firmado al veterano Jake Arrieta, veterano de 12 años dejado libre por los Cachorros de Chicago la semana pasada.. Incluso en la pelea por el segundo wil card, Cincinnati se ha acercado a dos y medio de los Padres, y cualquier cosa puede suceder allí. Los demás de la División Central lucen un poco lejos.

SUPERACIÓN: Es increíble la temporada que viene presentando el jardinero Teoscar Hernández, Azulejos de Toronto. Sus números de este año Son .313-20-81, y podría finalizar con unos 25 jonrones y más de 90 remolcadas. Pero no es la primera vez que él muestra su poder. En 2018 pegó 22 y al año siguiente 26, aunque en esas campañas enfrentó problemas de bajos promedios y muchos ponches (precisamente por falta de contacto). Se ponchó 163 y 153 veces en esos dos años.. Ahora ha bajado a 101 a este momento, y experimenta una mejoría..¿Cuál es su futuro?...Todavía no va a la agencia libre, tiene 28 años de edad y juega por pacto de US$4.3 millones en el 2021.. Tal vez le ofrezcan un pacto multianual, para que termine de “cuadrar” sus números económicos.