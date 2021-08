Octavo No Hit 2021

Héctor J. Cruz

Es muy difícil para cualquier lanzador tirar un juego sin hit ni carreras en Grandes Ligas. De hecho, en un calendario de 162 partidos de una campaña para cada club, significa que se celebran 2,430 en un período de seis meses. Por lo general se lanzan un par de No hit, pero este año van 8 en una situación inusual.

El sábado le correspondió a un joven desconocido, Tyler Gilbert, que llegó a Arizona en diciembre pasado vía regla 5, procedente de Filadelfia.El zurdo de 6.3 pies, estaba en las menores desde 2015, y sus números eran normales.

Estaba con Arizona en labor de relevo, había tenido ya tres apariciones, y el sábado le dieron la bola por vez primera abriendo juego vs. San Diego.. El chico, de 27 años de edad, se convirtió en el 4to. pitcher en tirar sin hit en su primer inicio y esto no ocurria desde Bobo Holloman 1953.

¿Qué hizo Gilbert? El juego corrió fácil 7 por 0, dio tres b ases por bolas, todas al primer bate Tommy Pham. Este, precisamente fue el último out cuando dio elevado al jardín central. En total realizó 102 lanzamientos, 5 ponches .

Es el tercer no hit de la historia par Arizona, Randy Johnson lo hizo en 2004 y Edwin Jackson en 2010. (Madison Bumgarner, de Arizona, tiró un no hit este año, pero fue de 7 innings como parte de un programa doble. MLB no reconoce los de 7 entradas),.

UN ADELANTO: Los Vigilantes de Texas instalaron a Adrian Beltré en su Salón de la Fama en ceremonia realizada la noche del sábado. Fue con Texas que Beltré permaneció más tiempo en su carrera de 21 temporadas en liga mayor, un total de 8 campañas: estuvo 7 con los Dodgers, 5 en Seattle y una en Boston. En Texas p bateó para.304, 199 jonrones, 1277 hits y 699 impulsadas.

En su último año, 2018, no le fue tan mal conectando para .273, 15 jonrones, 65 empujadas en 433 turnos, lo que dice que tenia salud. No había cumplido 40 años, pero él dijo que ya había puesto sus números y asi es: disparó 3.166 hits, 477 jonrones, 1708 empujadas y promedio de .286. Añadió también 5 guantes de oro, 4 juegos de estrellas, y en dinero sumó US$219 millones.

Tal vez lo veamos en Cooperstown en 2024.

POR POCO: Este domingo por la tarde, faltó poco para que se produjera otro juego sin hit, inclusive juego perfecto. La proeza la tenia en marcha el joven lanzador Triston McKenzie, de Cleveland, contra los Tigres de Detroit. McKenzie retiró los primeros 23, y estaba a 4 outs de tirar perfecto. Apareció un hit de Harold Castro hacia el bosque derecho, y terminó el sueño.. McKenzie fue retirado luego del 8vo.y los Indios ganaron 11 por 0. Realizó 106 lanzamientos en el juego de su vida..Amed Rosario, short de los Indios, pegó de 5-2 con 3 empujadas, José Ramírez jonrón 26 y sube a 72 las empujadas de la temporada..

DOS DE TRES: Los Yanquis no pudieron ganar en el Campo de Sueño (el jueves en Iwoa), pero ganaron en la realidad de Chicago. Vencieron sábado y domingo a los Medias Blancas , 7-5 y 5-3..Joey Gallo pegó par de jonrones el sábado, y ayer la sacaron Rougned Odor (14) y Luke Voit(5)… Nestor Cortes lanzó 6 innings de 7 hits, 1 carrera, y el dominicano Wandy Peralta sacó los dos últimos outs para cerrar el partido.. Los Yanquis muestran record de 65-52 y mantienen su lucha para ir a postemporada.. Se mantienen a 2 y medio de Boston en la lucha por el segundo lugar del wild card Liga Americana..Boston tuvo el debut este año del zurdo Chris Sale , en una victoria de 16-2 ante Baltimore…Sale lanzó 5 innings de 6 hits, 2 carreras, y es buena noticia para los Medias Rojas..Ayer vencieron 6 por 2 a los Orioles con Eduardo Rodríguez en el box..Rafael Devers pegó su jonrón 29 este fin de semana.

ABUSADOR: ¿Y Fernando Tatis Jr., en qué está? Ayer regresó jugando el bosque derecho para San Diego, ante Arizona.En sus tres primeros turnos pegó dos jonrones y un doble… En beisbol, si usted tiene el bate le buscamos acomodo a la defensa.. En los jardines tendrá menos riesgo de lesionarse su hombro izquierdo.