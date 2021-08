"La ignorancia no es excusa"

Héctor J. Cruz

En relación a mi artículo de este miércoles me escribe el señor Victor Canto, dominicano residente en California. Canto es economista, hijo de un exdirectivo de las Estrellas Orientales del mismo nombre (f), y naturalmente seguidor del béisbol. Dice que donde quiera que esté siempre será “Serie 23”. Leamos lo que dice:

“Respecto a su artículo de hoy en el Listín Diario UD. dice lo siguiente:

¿Se parece esto mucho a los delitos criminales de la sociedad, homicidios, robos, estafas? No tanto, pero son graves en el marco de la actividad deportiva. Si no existieran reglas y penalidades, el deporte también sería “tierra de salvajes”.

De acuerdo a las leyes norteamericanas , esos son delitos graves. Uno podría decir que hasta peor que otros delitos criminales como estafas. No se si Ud. está al tanto de lo que esta pasando aquí en California. Pero la policía no persigue casos de estafa de menos de $2000. Aun cuando sea en pleno día. En contraste el gobernador de NY tuvo que renunciar por acusaciones de acos sexual.

Más adelante UD. dice: Entre los dominicanos el tema siempre es motivo de debates pues algunos castigan duramente esas malas conductas, otros son más benévolos partiendo de la premisa de la pobre educación escolar y familiar que han recibido la mayoría de ellos.

El problema para estos peloteros es que los hechos han ocurrido en los EUA. Y los principios legales dicen que ignorancia no es excusa. Dado el ambiente político y el movimiento ME TOO esas acusaciones son bien seria y hasta podrían resultar en prisión en caso de que las autoridades , no el Comisionado de Beisbol , las adjudiquen. Sin saber si son ciertas o no las acusaciones , dado que Rob Manfred decidió mover el juego de estrella de Atlanta. Yo me atrevería a pronosticar serias repercusiones para estos señores.”

LO VÁLIDO: Lo que dice el señor Canto es también un asunto cultural. La sociedad dominicana evita el castigo, lo evade, siempre pretender “comprender” a quien ha faltado, y esa falta caemos todos., Es más, cuando un jefe intenta hacer algo contra un empleado, por ejemplo, le ponen el mote de “esclavero” y mala gente. Asi es con la gente que no respeta las leyes, en lo penal y en lo deportivo. Asi sobrevivimos, por siempre. .

CAMPO DE SUEÑOS: Esta noche será celebrado un partido de beisbol en Iwoa, en el mismo sitio donde se filmó la película “Campo de Sueños”, creo..Esa producción de 1989 tuvo de protagonista a Kevin Costner y recibió varias nominaciones al Oscar de la Academia de Hollywood.. Jugarán hoy Yanquis y Medias Blancas…Es bueno que vean la película para que sepan bien de qué se trata pues, en el fondo, más que beisbol es un mensaje de vida relacionado con el sueño de cada quien… El venezolano Miguel Cairo dirigirá a White Sox porque el manager Tony LaRussa va a Florida al sepelio de un cuñado..Ojo. el juego es válido de calendario.

LOS CANDIDATOS: Sucede que esta noche estarán de frente Vladimir Guerrero Jr. y Shohei Ohtani, los dos candidatos al MVP de la Liga Americana. Pero, será de bateador a pitcher porque Ohtani estará lanzando por los Angelinos, a las 9.38 PM.. Como lanzador, él tiene marca de 6-1 y 2.93 con 106 ponches en 86 innings..En bateo, tiene .260 de promedio 37 jonrones y 82 empujadas..El dominicano de Toronto batea 35 jonrones, líder en OPB con .408, en anotadas con 87 y en empujadas con 88.

RESULTADOS: En la actividad temprana ayer Minnesota blanqueó 1-0 a White Sox y la única carrera fue producto del jonrón 21 para Jorge Polanco.. El dominicano podrá superar su mejor producción, 22 en 2019… Los Yanquis usaron 6 lanzadores (día de relevos) para superar a Kansas City 5 por 2.. Los Yanquis mejoraron a 63-57, que no es gran cosa, los Reales caen a 49-64, un año muy malo…El zurdo Framber Valdez tiró 6 entradas de 4 hits, 1 carrera, y Houston venció a Colorado 5 por 1… Valdez, además, ponchó 8, 4 bases por bolas y su record está en 8-3 con 3.09 de efectividad, muy bien…

DE INTERÉS: Antonio Acosta, el presidente del Comité Olímpico, fue dado de alta ayefue dado de alta ayer del hospital Ramón de Lara… El tuvo mareos serios el martes mientras estaba en un camión con los atletas que llegaron desde Tokyo… Lo internaron, lo chequearon ayer y luego le dijeron que todo está bien…Ahora, a seguir la fiesta, con cautela.. ¿Se acuerdan del panameño Carlos Ruiz, receptor que jugó en Lidom y Grandes Ligas?.Fue instalado en el Salón de la Fama de la ciudad de Reading, que por mucho tiempo ha sido doble A de Filadelfia.. El jugó 12 años en las menores y en Reading 4 campañas..