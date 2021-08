El atrevimiento

Héctor J. Cruz

Siendo honestos, digamos que es un “atrevimiento” de los atletas dominicanos ir a los Olímpicos de Tokio a sumar 5 medallas, 3 de plata y 2 de bronce. No estoy exagerando.

Los Juegos Olímpicos han sido un “negocio” de vitrina política para las grandes potencias económicas, aquellas que no solo tienen el dinero, sociedades más desarrolladas, ejércitos enormes y hasta armas nucleares que pueden desaparecer pueblos o naciones con un botón (o apretando un celular, ahora).

Antes eran Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Francia. Ahora se ha añadido China, que quiere pintarse como el nuevo poder mundial, y no quiere quedarse atrás en los deportes.

De hecho, en las últimas tres Olimpiadas (de Beijing a Tokio), esos dos países se reparten el gran pastel. Estados Unidos ha dominado desde Londres 2012 cuando sumó 121 medallas, en Río de Janeiro tuvieron 103 y en Japon subieron a 113, con 39 de oro. Los chinos siguen creciendo, para combatir la fuerza gringa: en Londres 91 medallas, en Rio 70, en Tokio 88.

Luego están Francia, Inglaterra, Italia, Australia, Alemania, Japón, Corea del Sur, Holanda, entre otros. Luego de ellos viene el rebaño intentando conseguir “lo más que se pueda”.

AMÉRICA: Los países de América Latina se mantienen en un estancamiento fijo, pocos avanzan, excepto países pequeñitos que de vez en cuando dan un “susto”. Como sucedió con Dominicana con su oro en 2004 y 2012 (Félix Sánchez), más las medallas de Luguelín Santos, el boxeador Felix Díaz y los chicos de Taekwondo Gaby Mercedes y Luisito Pie.

Pero noten que en Rio, hace apenas 4 años, el país casi se va en blanco hasta que apareció un milagroso bronce de Luisito Pie. Milagro que sube ahora con las 5 medallas de Tokio repartidas en tres deportes.

Cuba, que siempre ha sido potencia panamericana y centroamericana, se coló en las Olimpiadas a partir de 1992 cuando logró 8 medallas, subió a 27 en 2004 en Atenas y a 29 en Beijing 2008. Pero en Londres bajaron a 14, en Rio a 11, y ahora en Japón volvieron a 15. Es evidente que la desaparición física de Fidel Castro afecta el régimen en todo sentido.

Colombia, Argentina, México son deportes estancados, y solo respiran fútbol. Son modelos deportivos que no dan para mucho (solo para un deporte), y eso es innegable.

A DIVIDIR: El caso más interesante de la división del dinero de los medallistas está en el equipo de beisbol. Son 6 millones 600 (porque para fines colectivos le añaden un 10%),. Y eso hay que dividirlo entre los 25 peloteros, que daría más o menos 260 mil.. Pero se da el caso, también, de que hay un millón para el manager Hector Borg, quien tiene como 6 coaches (porque en béisbol son muchos).¿Qué harán en ese caso? Me parece que a todos les tocará “su boronita”.

REDES: A veces encuentro en las redes comentarios e informaciones relevantes, en serio o en broma. Aquí les dejo tres:

RAMÓN ALBURQUERQUE : “La gente va en bicicleta en naciones frías porque el caluroso verano apenas dura dos meses y medio y agosto lo toman de vacaciones generales, viajan frescos, pero en RD tropical y húmeda, andar en bici durante el día genera grajo y se precisa un galón de sudorina”

TRISTON CASAS: “Duele haber ganado la medalla de plata. Honestamente, no la quiero. Esa medalla de plata no es algo que vaya a colgar en mi casa. No me avergüenzo, no es lo que vine a hacer aquí... Vine a #Olympics para ganar una medalla de oro”. Casas es jardinero del equipo de beisbol de Estados Unidos.

EFEMÉRIDES: El 7 de agosto del 2018, el dominicano de 45 años, Bartolo Colón de los Rangers de Texas, logró su victoria 246 en Las Grandes Ligas, superando al nicaragüense Dennis Martinez como el latinoamericano con más victorias en Las Grandes Ligas. Bartolo ganó un juego más y finalizó su carrera en las Grandes Ligas con 247 victorias, de las cuales, 94 vinieron después de los 38 años de edad.